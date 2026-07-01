建黨105周年｜唐英年：在中共帶領下國家強起來　人民擁有幸福感

今日是中國共產黨成立105周年，全國政協常委唐英年表示，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日在慶祝會上發表的講話，充分展示在中國共產黨帶領下，國家由站起來、富起來，到現在強起來，讓人民擁有安全感、幸福感、獲得感，亦以身為中國人感到驕傲自豪。



習近平發表重要講話。（直播截圖）

唐英年表示，習近平今日的講話，正好向國際社會發出明確訊息，中國在中國共產黨的帶領下，發展道路堅定，緊抱信心希望，是全球秩序的穩定錨，也是全球經濟恢復的推進器。他指出，習近平提到「促進香港和澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求」，充分反映中央對香港的支持。在國家發展的道路上，香港是參與者、貢獻者及得益者。

唐英年表示，香港提出首份五年計劃，需要識見、智慧和謀略，才能有效執行，發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢，更好融入及服務國家發展大局，搶抓「十五五」機遇。他有信心在國家發展的高速公路上，香港將會有充分發揮機會。

（直播截圖）

霍啟剛：發揮香港「背靠祖國、聯通世界」優勢

港區全國人大代表、立法會議員霍啟剛表示，習近平主席特別勉勵青年，指出「青年是實現中華民族偉大復興的生力軍」，他作為立法會議員，深知香港在國家發展中的獨特角色；香港體育界長年在國際組織中貢獻中國智慧、中國方案、中國力量，積極爭取國際話語權。

他表示，未來定當繼續努力，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，為國家對外開放及構建人類命運共同體作出更大貢獻；同時以體育作為載體，進一步增強人民的身心健康，並以此連結海內外人士。

霍啟山：「一國兩制」是香港繁榮穩定的根本保障

霍啟剛胞弟、港區省級政協委員聯誼會會長霍啟山表示，習近平主席話中重申要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，落實「愛國者治港」，支持香港更好融入和服務國家發展大局。他認為過去29年來這一切是香港繁榮穩定的根本保障，也是香港最大的獨特性及發展機遇。

他表示將善用不同平台，推動香港在金融、貿易、航運等方面的優勢，服務國家高質量發展；同時繼續推動本地體育發展，在國際間爭取體育話語權，並以體育為載體促進內地與香港民心相通，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻香港力量。