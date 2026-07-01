黃錦輝被捕｜立法會監委會成員何君堯：譴責言之尚早　要車公轉運

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」。立法會監委會委員何君堯被問到會否就黃錦輝醉駕事件提出譴責動議，他指言之尚早，「我乜都唔知，我可以講乜嘢啊，我只能夠表示關心㗎啫」。對於接連有議員發生交通意外，何君堯表示，「要去車公廟轉轉運」。



立法會監委會委員何君堯被問到會否就黃錦輝醉駕事件提出譴責動議，他指言之尚早。（林彥迅攝）

監委會有否收到黃錦輝通報？ 何君堯：看新聞才得悉

本身是立法會內會副主席的何君堯，下午出席賽馬會活動時，被問及黃錦輝醉駕事件，他表示「唔清楚情況、背景comment（評論）唔到」，但指但凡有交通意外都會令人感到不舒服，特別是有同事惹上這類問題，對此表示關心，看可以如何提供協助，強調「最重要係無傷到人，無傷到自己」。

至於監委會有否收到黃錦輝通報，身兼監委會委員的何君堯表示不清楚，自己也是看新聞才得悉事件，「我唔係一個人做曬㗎嘛」，又指今日為公眾假期。

立法會監委會委員何君堯被問到會否就黃錦輝醉駕事件提出譴責動議，他指言之尚早。（林彥迅攝）

何俊賢：立法會有紀律監察委員會 留待其他委員評論

民建聯立法會議何俊賢下午出席賽馬會活動時，被問及會否擔心黃錦輝醉駕一事會損害立法會形象，他表示「留返畀佢自己（黃錦輝）先行做回應先，我自己都未了解清楚」，又稱立法會有紀律監察委員會，應留待其他委員評論。