黃錦輝被捕｜消息：立法會無收通報蒙在鼓裏　監察委員斥涉罪嚴重

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」。據《香港01》了解，黃錦輝被爆出醉酒駕駛事件前，沒有向立法會通報自己被捕。最終，經傳媒揭發事件。



立法會監察委員會多名議員向《香港01》坦言感錯愕，以為未搞清楚事件或者另有其人；有人就覺得事件較早前選委界議員陳家珮逆線行車嚴重很多倍，因為黃錦輝醉酒駕駛之餘更加不顧而去，直斥他一個累全家。《香港01》致電黃錦輝查詢，未有接聽回應。



66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

黃錦輝沒異樣 笑容滿面

黃錦輝今早如常出席七一回歸升旗禮，與眾議員大合照，笑容滿面。其後，將相片分享到社交平台，未有提到涉醉酒駕駛不顧而去的事件。有在場的議員表示，黃錦輝沒有異樣，只是不時做低頭族看手機。

民建聯立法會議何俊賢下午出席賽馬會活動時，被問及會否擔心黃錦輝醉駕一事會損害立法會形象，他表示「留返畀佢自己（黃錦輝）先行做回應先，我自己都未了解清楚」，又稱立法會有紀律監察委員會，應留待其他委員評論。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

消息：黃錦輝被踢爆酒駕被捕前立法會不知情

根據規定，立法會監察委員會的職能包括考慮及調查有關議員的投訴，例如議員行為操守及工作表現等事宜的不當行為。據《香港01》了解，由於黃錦輝截止中午爆出事件之前，都未向立法會主動申報情況，亦暫無收到市民投訴及執法部門通報，故監察委員會暫時無法正式啟動程序處理事件。

黃錦輝。(林靄怡攝)

《議員守則》：可書面警告、訓誡或暫停職務

根據《議員守則》，監察委員會在考慮是否建議作出處分或建議何種處分時，會考慮各項相關因素，包括有否證據顯示涉事議員行為不當、其不當行為的性質及嚴重程度、不當行為的具體情況(例如不當行為的次數、持續時間及是否蓄意)、不當行為的影響(包括是否有負社會對議員的期望，或令立法會的信譽受損)，以及類似先例(如有的話)所施加的處分。

如認為應對涉事議員施加書面警告，或書面警告及當面訓誡等較輕微的處分，向立法會提交報告後，由監察委員會主席執行；如認為應藉議案對涉事議員施加訓誡、譴責或暫停職務等較嚴厲的處分，向立法會提交報告後，由監察委員會副主席於立法會會議上動議議案，並由立法會決定是否支持施加監察委員會建議的處分。