吳傑莊：內蒙數字經濟崛起　為港企提供廣闊舞台

「香港青年企業家考察團」近日赴內蒙古自治區烏蘭察布市進行考察，探討蒙港兩地在數字經濟及新能源領域的合作契機。考察團榮譽團長、選委界議員吳傑莊指，烏蘭察布市在數字經濟和新能源領域的崛起，為香港企業提供了廣闊的舞台。



為進一步推動香港與內地省市的深度融合，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，由十位來自科技、投資及專業服務領域精英組成的「香港青年企業家考察團」近日赴內蒙古自治區烏蘭察布市考察，走訪了當地的核心科技園區及重點企業，了解當地的產業升級與人工智能發展現況，並探討蒙港兩地在數字經濟及新能源領域的合作契機。

圖為吳傑莊。

吳傑莊：將推動內地城市與香港協同發展

吳傑莊指，香港作為國家的國際窗口，擁有不可替代的獨特定位。不論是匯聚國際資本的融資能力，還是接軌國際標準的完善專業服務，都是助力國家高質量發展的重要優勢。他認為，烏蘭察布在數字經濟和新能源領域的崛起，為香港企業提供了廣闊的舞台，希望透過是次考察與交流，搭建起更堅實的橋樑。

他又指，未來將繼續致力於推動內地城市與香港的協同發展，充分發揮香港「加速器」的角色，協助內地企業「出海」走向世界，也帶領更多香港企業「走進去」，共同把握建設現代化強國的歷史機遇。

他亦提到，是次交流團看到一眾香港的莘莘學子不辭勞苦，來到內蒙古實習，認為這正是香港青年積極融入國家發展大局的生動體現。