吳傑莊與韓國國會議員發起聯盟　聚焦穩定幣、數字資產監管

由立法會議員吳傑莊與韓國國會議員發起的「香港–韓國Web3政策推動聯盟」今日（23日）成立，希望聚焦兩地數字資產監管、穩定幣機制、人工智能發展、區塊鏈基礎設施互聯及監管標準等領域，成為亞洲首個跨區域民間政策合作平台。



由立法會議員吳傑莊與韓國國會議員發起的「香港–韓國Web3政策推動聯盟」今日（23日）成立

聯盟由全國政協委員、立法會工商及創新科技委員會主席吳傑莊，以及韓國國會議員、 數字資產基本法議案發起人閔丙德（Min Byung-deok）聯合發起。吳傑莊指香港與韓國在Web3、人工智能及數字資產領域各有優勢互補。聯盟將透過民間政策合作推動區域協同，聚焦區塊鏈、AI、 數字資產合規化及跨境數據流動等議題，提出務實政策建議；同時促進企業、 學術機構及初創團隊開展跨境試點項目，並推動人才交流與聯合培訓。

他指香港在國家「十五五」規劃下承擔「高質量對外開放」戰略使命， 發揮「超級聯繫人」角色。目前香港已全面實施虛擬資產服務提供者發牌制度，並即將推出穩定幣發行人監管框架。吳傑莊指香港願與韓國及亞洲各國攜手，共建透明、穩健且充滿創新活力的Web3生態

閔丙德參考新加坡Project Guardian、香港虛擬資產牌照制度及歐盟MiCA等國際經驗，提出三點建議

閔丙德參考新加坡Project Guardian、香港虛擬資產牌照制度及歐盟MiCA等國際經驗，提出三點建議：一是建立協調監管合作體系；二是推動數字資產與實體經濟深度融合；三是構建開放式治理機制。