財政預算案｜吳傑莊倡派夜間消費券：睇政府請食雲吞麵定T骨扒

新一年度財政預算案將於2月25日發布，選委界立法會議員吳傑莊倡議推出「夜間電子消費券」，助力餐飲、酒吧、戲院等夜間行業經營，金額由政府釐定，笑言「睇政府請你食雲吞麵，定T骨扒」。有餐飲業人士指出，夜間經濟仍具巨大潛力，建議消費券於晚上9時後在持牌食肆內使用，不包括外賣平台及網上交易，讓消費人群流向夜間營業的本地餐飲商戶。



選委界議員吳傑莊倡推「夜間電子消費券」，助力餐飲、酒吧、戲院等夜間行業經營。（吳傑莊提供）

倡政府定消費券金額：睇請你食雲吞麵，定T骨扒

吳傑莊今日（19日）舉行記者會，提出多項財案建議，他強調，新一份財案應着眼於「做大個餅」，積極開拓新的經濟增長點，同時加強對各階層市民的支援與資源精准投放，讓發展成果更公平地惠及全社會。當中，他建議政府著眼於發展夜經濟，推出「夜間電子消費券」，直接刺激晚市消費，助力餐飲、酒吧、戲院等夜間行業經營。

他希望消費券可鼓勵本地市民夜間外出消費，令商家增加收入，以負擔延長營業時間衍生的各項開支。至於消費券金額，他就稱需要政府釐定，由涉及部門的精算師計算，笑稱「睇政府請你食碗雲吞麵，定T骨扒」。

餐飲業代表陳植漢建議，消費券於晚上9時後在持牌食肆內使用。（吳傑莊提供）

會上，餐飲業代表陳植漢指出，夜間經濟仍具巨大潛力，建議消費券於晚上9時後在持牌食肆內使用，不包括外賣平台及網上交易，讓消費人群流向夜間營業本地餐飲商戶。他料全港約有17,500間食肆能夠受惠，創造17,500至26,250個夜間就業機會，期望為本地生產總值帶來0.4%至0.6%的增長，「讓香港回到2019年前的經濟」。

倡向學生發放創科學習津貼 補助內地港人團體

吳傑莊亦提議向全港中、小學生發放「創新科技學習津貼」，鼓勵學生學習與應用數字科技及人工智能；並倡議擴大現行「長者醫療券計劃」，升級為覆蓋範圍更廣的「銀髮券」，允許長者按健康需要，用於參與有益身心的旅遊活動。

支援內地港人方面，他建議加強對內地港人團體的扶持，包括提供補貼資助，讓他們更有效地支持香港融入及服務國家發展大局，在粵港澳大灣區及「一帶一路」建設中發揮愛國愛港力量。