立法會選舉｜周星馳贈「掂」字撐吳傑莊　肥媽黑妹陪陳克勤企街站

立法會選舉12月7日投票，連日來不少候選人打「明星牌」拉票。其中，爭取連任的選委界立法會議員吳傑莊，連續兩屆獲影帝周星馳合照支持。今次「星爺」出動電影《食神》橋段，贈「掂」字予吳傑莊。同樣爭取連任的民建聯新界東北立法會議員陳克勤，找來歌手「肥媽」、陳浩德、「黑妹」李麗霞企街站，在大埔墟街市爭取街坊支持。



爭取連任的選委界立法會議員吳傑莊獲影帝周星馳合照支持。（吳傑莊FB）

周星馳贈「掂」字撐吳傑莊 連續兩屆合照支持

吳傑莊在社交平台上載與周星馳的合照，指獲對方再次全力支持競逐連任。他說，與「星爺」份屬好友多年，對方的電影是幾代人的回憶，亦是演藝界一位好重要的人物，形容「星爺」一直對於香港電影業及演藝界很有熱情，不但近幾年繼續出品，更不時與他分享對電影業的看法。

2021年立法會選舉，吳傑莊已獲影帝周星馳合照支持。（吳傑莊FB）

今次「星爺」出動電影《食神》橋段，贈「掂」字予吳傑莊。吳傑莊說，今次政綱有提及電影業發展，會推動加強支援對電影業，增加資助與投資額，策略性投資中大型及賣埠電影，目標重振香港電影業。其實周星馳2013年便涉足政壇，成為廣東省政協。

民建聯新界東北立法會議員陳克勤找來歌手「肥媽」、陳浩德、「黑妹」李麗霞企街站，在大埔墟街市爭取街坊支持。（陳克勤FB）

肥媽、黑妹、陳浩德陪陳克勤企街站

另一名近日打「明星牌」拉票的候選人，是民建聯新界東北立法會議員陳克勤。他找來歌手「肥媽」、「德哥」陳浩德、「黑妹」李麗霞企街站，在大埔墟街市爭取街坊支持。

陳克勤說十分感謝三人專程前來，透露他們都是大埔街坊，表明以區內居民身份支持，想他繼續為社區出多一分力。他說一定會繼續用心服務社區，為大埔居民做更多實事。