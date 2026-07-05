問責官員加薪1.3%近10年最少　三司長加薪逾5000元　月薪最高42萬

問責官員本月起加薪1.3%，加幅是近10年最少。加薪後，官員年度薪酬總開支增至約1.8億元。其中，三名司長加薪逾5000元，特區政府「第二把手」陳國基的月薪，是三司中最高，達422,755元，加薪5,425元。至於財政司司長陳茂波加薪5,242元至408,457元，律政司司長林定國加薪5,065元至394,645元。



圖為2015年至2024年問責團隊加薪幅度（立法會文件）

問責官員加薪1.3%近10年最少 政府：按物價指數調整

公務員今年劃一加薪2%，問責官員同步加薪，幅度1.3%，不再如去年般凍薪。不過，由2017年起計，今次加幅是機制下近十年最少。政府解釋問責官員薪酬每年跟隨丙類消費物價指數按年平均變動調整。

圖為2026年問責團隊加薪幅度（香港01製圖）

15名局長加薪4,893元 問責官員薪酬總開支約1.8億元

除了3名司長本月起加薪5,065元至5,425元不等，3名副司長亦加薪4,979元，月薪由387,969元增至382,990元。15名局長加薪4,893元，月薪由376,405元增至381,298元。14名副局長及19名政治助理就加薪約1,700元至3,600元，總計問責官員年度薪酬總開支增至約1.8億元。