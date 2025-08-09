高齡司機體檢｜陳美寶指研加快立法　暫不考慮設年齡限制

一名80歲的士司機本月5日在荃灣如心酒店駕駛時撞斃一名菲藉男旅客，他事後報稱頭暈，事件引起公眾關注高齡的士司機的駕駛安全問題。政府在2023年建議提高商用車輛司機的體格檢驗證明要求，惟一直未立法，運輸及物流局局長陳美寶今早（9日）在電台節目中表示，相關諮詢工作已大致完成，目標不遲於明年第一季提上立法會審議，並會探索加快立法的空間。不過，她表示如果「一刀切」限制，或涉及司機生計等問題，亦需考慮人力供應情況，故暫不考慮設年齡限制。



增加指定檢查範圍 涵青光眼、聽力和認知障礙

陳美寶在港台節目《星期六問責》上指，當局一直未有停止就提高商用車輛司機的體格檢驗證明要求的工作，並已諮詢的士業界和醫學界，提出將體格檢驗的年齡門檻由70歲降至65歲，希望做到一年一檢。

她又表示，檢查會更仔細和嚴格，如視力要求，在參考專家意見後，期望增加指定檢查範圍，例如涵蓋青光眼、聽力和認知障礙等，陳美寶說，希望制訂醫生名冊，方便商用車司機在體檢時尋找合適醫生。此外，日後也會更新體檢證明書內容，制訂相關診所醫療評估指引。

陳美寶續說，商用車司機涉及交通意外頻率較高，部分地區會限制指定年紀的司機駕駛個別車種，但考慮到香港人口老化，商用車司機有三分一為65歲以上，如果「一刀切」限制，或涉及司機生計等問題，亦要考慮到人力供應情況。因此，當局現階段希望先從體檢方面改革下手，確保司機在安全情況下駕駛，暫時未必會設年齡限制。

據她所說，目前本港60歲以上的商用車司機約有12萬人，在20萬名的士司機中，有8.6萬人是65歲或以上，約佔4成。