高齡司機收緊體檢｜陳美寶：第四季敲定框架　冀明年第二季落實

高齡職業司機交通潛在風險大，今年8月，一名80歲高齡的士司機日前駕駛的士在撞斃一名菲籍遊客，引起社會關注。運輸及物流局局長陳美寶今日（9月10日）在立法會表示，政府正在計劃推行改革，收緊對高齡職業司機的體格檢測要求，目標在第四季敲定立法建議和醫療指引，明年首季將向立法會提交附屬法例修訂，爭取於明年第二季落實新安排。她指出，為免對業界人手造成衝擊，暫時不會設定退休年齡。



陳美寶表示一些高科技測試工具有一定成本，但會儘量爭取資源。（直播截圖）

選委界議員管浩鳴今日在立法會大會提出「確保高齡職業司機的駕駛能力」的口頭質詢，詢問政府2023年提出將商用輛司機提交體格證明的年齡門檻降至65歲、「一年一檢」的建議落實時間，以及是否將為職業司機訂立強制退休年齡。

明年首季向立法會提交修例

陳美寶表示，政府計劃於今年第四季邀請業界參與體格評估試驗計劃，收集前線醫生實務操作意見，並研究利用創新科技與人工智能進行反應測試，模擬路面情況評估駕駛反應能力。目標在第四季敲定立法建議和醫療指引。明年首季將向立法會交通事務委員會匯報結果並提交附屬法例修訂，爭取於明年第二季落實新安排。

本港近四成小巴和的士司機為65歲以上，現行法例要求年滿70歲或以上人士申請駕駛執照時需提供註冊醫生簽署的體格證明。為提升道路安全，政府於2023年已諮詢立法會交通事務委員會，建議修訂體格證明要求，包括提高視覺能力標準、增設聽力測試等項目，並將商用車司機提交體格證明的年齡門檻降至65歲，同時將駕駛執照有效期縮短至一年，但至今未有立法。

議員促利用科技降檢測成本

自由黨主席邵家輝表示，「檢測嘅費用其實都好貴」，建議考慮讓司機在內地三甲醫院進行檢測，並使用電子手環監測血氧、血壓和心跳數據，實時傳回總台以確保司機健康狀況適宜駕駛。民建聯陳恆鑌則建議參考內地做法，使用電腦測試反應能力以降低成本，或利用相關交通基金為基層司機提供身體檢查資助。

陳美寶回應稱，內地、韓國等正在試驗反應測試和認知測試工具，預計年底會有反應測試、認知測試的測試工具陸續推出。運輸署亦會和大學機構共同研究，如何善用創新科技和人工智能，測試司機身體反應能力或模擬路面情況。

一名80歲的士司機本月5日在荃灣如心酒店駕駛時撞斃一名菲藉男旅客，他事後報稱頭暈，事件引起公眾關注高齡的士司機的駕駛安全問題。（資料圖片）

陳美寶補充，醫務衞生局利用社區中積極推廣的慢性疾病篩查計劃和中心，為司機群體提供更多支援。此外，運輸署希望籌備醫生名冊，方便商用車司機進行體格檢查，「無論醫生或診所只要願意提供這類服務，都希望可以在網頁上宣傳，方便商用車司機進行體檢」。