莊雅婷連任青年民建聯副主席　新丁沙田幹事區凱琳首次晉身領導層

新一屆青年民建聯支部改選完成，4名副主席由過往經內部協商產生，改為會員投票組成。莊雅婷眾望所歸連任青年民建聯副主席，另外兩名連任的是邵燕寧、環保清潔劑公司創辦人施衍良。餘下一名副主席是新丁，由沙田社區主任、香港青年聯會常務會董區凱琳當選。委員方面，本身是荃灣關愛隊成員的「2+3粟米汁」老闆陳嘉新、民建聯大埔南服務團隊、黃碧嬌潛在「接班人」吳澤鉅等當選。



新一屆青年民建聯支部改選完成，4名副主席由過往經內部協商產生，改為會員投票組成。莊雅婷眾望所歸連任青年民建聯副主席，另外兩名連任的是珠寶設計公司創辦人邵燕寧、環保清潔劑公司創辦人施衍良。餘下一名副主席是新丁，由沙田社區主任、香港青年聯會常務會董區凱琳當選。（青年民建聯）

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青年民建聯副主席

邵燕寧、施衍良、區凱琳、莊雅婷

區凱琳（右一）早前以青年民建聯身份赴甘肅省天水市，出席 2026（丙午）年公祭中華人文始祖伏羲大典。圖中為民政及青年事務局局長麥美娟。（區凱琳FB）

青年民建聯委員

王子軒、吳澤鉅、周棨洭、林鼎雲、張筠苒、陳嘉新、傅詠儀、黃樂恆、劉芷瑋、韓學誼

「怡加新2＋3」粟米汁品牌老闆陳嘉新。（生產力局）

青年民建聯支部總監

民建聯秘書長、立法會議員葉傲冬

青年民建聯支部顧問

民建聯執委會委員梁熙

青年民建聯「明道」大學生公共治理研習課程2026。（青年民建聯）

定期舉辦青年論壇、政策研討會

新一屆青年民建聯支部委員任職行業包括法律、創科、中醫、會計、社福機構及地區服務等。支部主席劉毅表示，香港首個五年規劃即將推行，配合國家「十五五」規劃與粵港澳大灣區建設，大量青年發展機遇持續湧現。他說新班子將緊握雙重發展契機，立足青年視角對接政府各項青年政策，團結全港不同階層青年，疏通青年向上流動通道，引導香港青年積極主動融入和服務國家發展大局。

展望未來，他說青年民建聯會搭建溝通橋樑，傳遞青年聲音。定期舉辦青年論壇、政策研討會及青年聚焦小組，邀請青年創業者、大專師生、不同行業青年從業者分享自身經歷，廣泛收集青年在升學、就業、創業、生活等方面的心聲與訴求。與此同時加強與各大青年團體、大專學生組織、各院校的緊密聯繫與合作，凝聚跨界別青年力量，形成具建設性的政策意見。

青年民建聯「明道」大學生公共治理研習課程2026。（青年民建聯）

組織內地考察團、實習計劃

第二，促進兩地融合，拓寬青年發展廣闊舞台。支部全力推動香港青年「走進大灣區、放眼全國」，搭建常態化兩地青年交流、實習及創業配套平台。透過組織內地考察團、實習計劃、創業分享交流等活動，加深香港青年對國家國情、內地發展政策的認知，讓青年親身體驗國家高速發展帶來的無限機遇，推動港青與內地青年深度互動交流，達致兩地青年互利共融、共同成長。

第三，培育青年骨幹，傳承愛國愛港核心精神。支部持續團結新生代青年，傳承香港務實打拼的奮鬥精神，厚植青年愛國愛港的家國情懷。持續開設系統化培訓課程，重點培育兼具宏觀政策視野與紮實地區服務能力的青年人才，為社會儲備青年骨幹。支部亦會積極帶動青年走進社區參與義務工作，組織多元化青年義工服務隊，引領青年以自身專業服務社區，在社區實踐中培養責任與擔當。