莊雅婷主持論壇突延期致歉 原定李慧琼謝展寰主禮｜政壇諸事町
撰文：文維廣
出版：更新：
民建聯莊雅婷與富三代網絡紅人鍾培生的婚訊，連日來成為熱烈討論話題。莊雅婷本身是青年民建聯副主席，近年關注海洋垃圾、淨灘，原定她發起舉行「2026香港青年海洋論壇」，主禮嘉賓包括民建聯會務顧問、立法會主席李慧琼，以及環境及生態局局長謝展寰。活動舉行前兩天，今日（12日）突然宣佈要延期，直至另行通知，未有交代原因。
莊雅婷主持的論壇原定周六舉行 謝展寰、李慧琼主禮
近年民建聯致力成為「治理型政團」，推出多項政策倡議，如海洋經濟等。青年民建聯原定在本周六（14日）與藍宇宙海洋保育基金，於香港海事博物館舉辦「2026香港青年海洋論壇」，近日公布婚訊莊雅婷亦會任活動主持。
根據早前宣傳海報，邀請到多名嘉賓出席，包括李慧琼、謝展寰、發展局副局長林智文、選委界議員姚柏良等。
突延期活動沒交代原因 保育基金：非常遺憾
不過，藍宇宙海洋保育基金突然宣布「2026香港青年海洋論壇」將延期舉行，直至另行通知，未有交代是否與婚訊有關。基金又指，非常遺憾要在活動前夕作出這個艱難的決定，對為已報名的參加者、嘉賓及合作夥伴帶來不便，致以最深切的歉意。
機構指，目前正積極協調新的活動日期，並會在落實後第一時間透過電郵及社交媒體公布。屆時大會將發布全新的報名連結供重新登記，期待在不久的將來與大家在海洋發展的對話中再次相遇。
