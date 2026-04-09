莊雅婷地區工作包括大灣區青年咖啡節　5萬人次參與｜區議員報告

選舉改制後，區議員須提交年度工作報告，470位議員報告已可以在各區議會網站上查閱。對於早前因求婚事件霸佔娛樂版頭條的民建聯西貢區區議員莊雅婷，其工作報告指去年共處理或轉介642宗市民查詢個案。地區工作，她提及了九項主要工作，例如三月份主辦「大灣區咖啡青年節」、主辦海岸清潔活動、跟進安達臣石礦場興建小學等。



一年處理或轉介642宗市民查詢個案 6%屬專業服務諮詢

市民昨日起可在各區議會網站查閱去年區議員的工作報告。根據莊雅婷上載至西貢區議會網站的報告，她已完成處理或轉介642宗市民意見或查詢個案，當中530宗屬「一般查詢」佔比最高，其次是35宗「專業服務諮詢」和30宗「協助申請政府服務」。

地區工作方面，莊雅婷提及九項主要工作，包括跟進在西貢安達臣石礦場用地興建一所小學、跟進正覺中學側垃圾雜物阻塞通道的問題。她亦在工作報告中提及，去年三月份主辦「大灣區咖啡青年節」，參與人次達5萬，同時亦包括主辦海岸清潔活動。

因求婚和選港姐屢登娛樂新聞

莊雅婷近年屢屢登上娛樂版新聞頭條，最近一次是三月初獲仁濟醫院副主席、電競公司創辦人鍾培生求婚，再往前，則是去年六月在未告知民建聯和區議會的情況下，報名參選港姐，不過最終退選。

就求婚事件，有消息人士曾對傳媒表示，民青局會「溫馨提示」莊雅婷，要求她專注於區議員職責，局方亦會做好履職監察，並形容「佢啲嘢（工作）都OK」。而對於莊雅婷參選港姐，民政及青年事務局局長麥美娟曾表示，樂見區議員將服務市民始終放在第一位，希望莊雅婷和全體區議員可以繼續努力，紮實做好地區工作，得到社會認同。