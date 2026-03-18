江玉歡撐莊雅婷、鍾培生：從政係可以結婚生仔　男歡女愛好平常

民建聯西貢區議員莊雅婷與「富三代」鍾培生閃婚獲廣泛關注，惟民建聯成員阮紀宏指莊雅婷高調行為令民建聯尷尬，呼籲對方辭職及退黨。《香港01》早前報道，多區區議會秘書處近期向區議員打聽結婚、生仔計劃。新民黨立法會前議員江玉歡撐莊雅婷、鍾培生訂婚，坦言從政者都是人，「從政都係應該可以拍拖、結婚、同埋生仔嘅，亦都應該係鼓勵先係」，稱香港步向少子化，結婚率低於新加坡。



鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

莊雅婷、鍾培生婚訊轟動全城

全港最年輕區議員、25歲的莊雅婷，被百億家族後人、網絡紅人鍾培生求婚，引起全城討論。今次求婚被形容為「超誇張」，在淺水灣鍾家大宅舉行，有「電影級規格」巨型場景佈置，現場管弦樂團伴奏，再加上鍾培生約 30 米高空威也一躍而下的震撼畫面，成功抱得民建聯「小花」歸。繼參選「香港小姐」退選風波，莊雅婷與鍾培生結婚再次成為熱話，惟有政壇老手形容對莊雅婷政治前途可能帶來負面效果。

江玉歡撐莊雅婷、鍾培生：從政係可以結婚生仔

江玉歡近日在其主持的商台節目《又係時候同一天再見》中，為莊雅婷說好話。她說，男歡女愛很平常，香港步向老齡化、少子化，結婚率已經低過新加坡，若要鼓勵生育，「係咪應該對人哋拍拖或者求婚寬容啲咁看待呢？」

從政都係人啫。從政都係應該可以拍拖、結婚、同埋生仔嘅，亦都應該係鼓勵先係。 江玉歡

今年一月，政府統計處分析1991年至2024年間香港的結婚及離婚趨勢。過去30多年間，本港居民遲婚或不結婚現象日益普遍，當中男性和女性首次結婚時的年齡中位數，分別從1991年的29.1歲和26.2歲，顯著上升至2024年的32.6歲和31歲，34年新高。

江玉歡。（梁鵬威攝）

江玉歡：不可令求職者、員工感覺婚姻狀況影響受僱

《香港01》早前報道，港九新界多區區議會秘書處「超前部署」，向區議員打聽結婚、生仔計劃，包括阿叔級的資深議員。不少議會中人不約而同聯想起與莊雅婷、鍾培生訂婚有關，有人笑言「可能驚再有『驚天地泣鬼神式』求婚」。

本身是律師的江玉歡指，不少見習律師在履歷及求職信不會提及婚姻狀況及年齡，「唔可以俾佢有個感覺提咗佢自己結咗婚未，可能會引致我請佢或者唔請佢」，《基本法》保障婚姻自由和自願生育的權利， 《家庭崗位歧視條例》亦保障免受歧視，不可令求職者、員工感覺會影響受僱及入職條件，否則構成歧視。