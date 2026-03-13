莊雅婷鍾培生官宣有超前部署　牽連區議員被問結婚生仔｜政圈風聲

民建聯西貢區議員莊雅婷與「富三代」鍾培生閃婚轟動全城，連日來獲得廣泛關注，一來因為求婚大陣仗模仿動漫《進擊的巨人》；二來民建聯「小花」嫁百億後代「網紅」。聽聞，閃婚早漏風聲，不只傳媒早有所聞，有民建聯、相關政策局、政界中人亦事前對公開婚訊知情。



有別於莊雅婷參選港姐一役，今次早令人有心理準備，的確是「壓水花」的招式，提前研判影響。《香港01》獲悉，港九新界多區區議會秘書處「超前部署」，向區議員打聽結婚、生仔計劃，包括阿叔級的資深議員。不少議會中人不約而同聯想起與莊雅婷、鍾培生訂婚有關，有人笑言「可能驚再有『驚天地泣鬼神式』求婚」。



鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

莊雅婷、鍾培生婚訊轟動全城

全港最年輕區議員、25歲的莊雅婷，被百億家族後人、網絡紅人鍾培生求婚，引起全城討論。今次求婚被形容為「超誇張」，在淺水灣鍾家大宅舉行，有「電影級規格」巨型場景佈置，現場管弦樂團伴奏，再加上鍾培生約 30 米高空威也一躍而下的震撼畫面，成功抱得民建聯「小花」歸。

婚訊影響區議員聲譽？政圈兩種看法

繼參選「香港小姐」退選風波，莊雅婷與鍾培生結婚再次成為熱話，共通之處是有政壇老手形容對莊雅婷政治前途可能帶來負面效果，皆因有聲音認為鍾培生作風出位，又與多名女藝人傳出緋聞。根據《區議員履職監察制度指引》，區議員行為表現應符合公眾期望，及與區議會和區議員應有聲譽相稱。

不過，有心水清的開明政圈中人認為，過去一段日子屢傳有立法會議員涉婚外情等私德問題，有人亦順利連任，如今莊雅婷只是與話題人物自由戀愛、正常結婚屬私事，認為時代不同，不需小事化大。翻查莊雅婷的區議會出席率均100%，沒有未經批准缺席。

鍾培生不忘護花，公開回應政界質疑，指求婚儀式私事在家中閉門舉行，又指「區議員唔可以結婚嘅咩？公職人員唔可以結婚嘅咩？」莊雅婷則強調不論單身或已婚，服務社區的心也不變，「我以前做咩，依家都會繼續做咩」，未來會繼續專注青年工作，及服務西貢區，笑言「我都係結婚啫，唔好搞到我殺人放火咁」，坦言身邊不少同事都結婚。

民建聯西貢區議員莊雅婷獲百億家族後人鍾培生求婚。(鍾培生FB)

莊雅婷鍾培生婚訊早漏風聲

汲取參選「香港小姐」一役的經驗，即不少高層看新聞才知莊雅婷選港姐，聽聞今次「莊鍾閃婚」早漏風聲，不只港聞、娛樂記者早略有所聞，有民建聯、相關政策局、政界中人亦事前對公開婚訊知情。早令人有心理準備，的確是「壓水花」的招式，可提前研判影響。

3月10日，西貢區議會委員會開會。（夏家朗攝）

區議會「超前部署」要求議員交代結婚、生仔計劃

《香港01》獲悉，港九新界多區區議會「超前部署」，有議員近日收到民政或秘書處查詢，內容包括未來會否有結婚計劃，有沒有生小朋友的計劃，由於「大包圍」打聽議員心聲，當中有阿叔級的資深議員，亦收到結婚生仔查詢。

有代議士憶起收到查詢電話時大感愕然，一來早於區議員上任時申報，二來為何突然要打聽私事。時間上的吻合，令不少區議員不約而同聯想起與莊雅婷鍾培生訂婚有關，有人笑言「可能驚再有『驚天地泣鬼神式』求婚」。