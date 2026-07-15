禁少年用社交媒體？孫東無計劃禁止　會向平台提供指引減不良內容

近年各國紛紛立法限制青少年使用社交媒體。今日（15日）立法會討論港府應否採取類似措施，創新科技及工業局局長孫東表示，現階段無計劃禁止青少年用社交媒體，但對於向社交媒體提供指引減少不良內容影響青少年，則持開放態度。他舉例，電影報刊辦一直處理對網上淫穢不雅物品的投訴，亦主動巡查，若發現不當內容，可要求平台加上警告文字或刪除。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，辯論政府提出的宏福苑災後支援及重建議案，科技創新界邱達根發言。（鄭子峰攝）

孫東指多國已監管社媒 與港府工作吻合

提出相關口頭質詢的科技創新界議員邱達根對當局不考慮立法感失望，指不少社媒和遊戲製造商不抗拒立法，且內地在限制青少年玩電子遊戲時間後，青少年使用時間降低七至八成。他關注將來有沒有立法機會。

孫東重申對平台訂立指引持開放態度，同時香港較少本地社交平台公司，「但幸運的是我們挨著內地，很多的社交平台已經受到國家的監管」。他稱，香港人普遍使用的社媒來自境外，可喜的是多國已開始提供指引，這與港府工作方向高度吻合。

關注當局會否研究用智方便核實青少年身份。（黃寶瑩攝）

用「智方便」核實註冊社交媒體年齡？

民建聯議員郭芙蓉指早前歐盟亦開發年齡驗證工具，堵塞未成年虛假註冊社媒賬號，關注當局會否研究用「智方便」核實青少年身份。

孫東說，智方便確實在身份資格鑒定上做得好，但港人使用的社交媒體大多來自境外，「智方便」不可能與這些社媒有聯繫，操作上有困難。他指，對於社媒如何準確核實用戶年齡，暫時沒有一個好的答案。