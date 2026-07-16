新皇崗口岸｜周五罕開大會審議草案　倘即日通過將快過23條立法

《皇崗口岸港方口岸區條例草案》前日（14日）刊憲，立法會在昨（16日）舉行首讀，並在今日（16）火速舉行特別內會討論為實施一地兩檢而訂立的《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。會上，有議員問到口岸的具體開放時間，能否在2026年內啟用，以及當局會否分階段啟用旅檢和車檢。有議員則關注，遇到火警等突發事故，應由哪一方處理。



保安局局長鄧炳強強調不會分階段通關，指與深方商討後，所有設施及人員必須同步搬遷。他又稱，會借鑑啟德體育園開通的經驗，「準備要充足，準備要做好」，不希望屆時出現「甩漏」。至於如何處理突發事故，他表示特區政府與內地方面有協議，沒有模糊之處，出現緊急情況由最近一方負責拯救。



鄧炳強指，由於立法會時間緊逼，為確保中央授權及早落實，決定向立法會主席李慧琼發信請求明日（17日）召開大會恢復條例草案二讀。李慧琼其後批准明天早上11時加開大會處理。今次不成立法案委員會逐項審議《條例草案》。倘通過將成改選舉制度後，最快通過的條例，由刊憲至通過不足一周，較前年《維護國家安全條例》的12天更快。



立法會今日再加快審議草案，將原定今日下午2時舉行的特別內會，提早至10時許舉行。是次內會亦罕有地直接開始審議條例草案，並安排官員出席發言。

姚銘問會否分階段開通 鄧家彪憂人流過多致混亂

會上，民建聯新界北議員姚銘問到，當局能否「早一日得一日」提早通關，分階段開放旅檢和車檢。工聯會九龍東議員鄧家彪表示，市民等候開關多時，問及口岸能否在2026年內啟用，又擔心若在十一國慶黃金周開通，因人流過多而出現混亂。

保安局局長鄧炳強。（直播截圖）

鄧炳強強調，不會分階段開關，指與深方商討後，決定所有設施及人員必須同步搬遷，故未能分階段通關，當局會抓緊時間做好準備工作。他又稱，會借鑑啟德體育園開通的經驗，強調「準備要充足，準備要做好」，確保演練暢順並解決所有問題後才務實通關，不希望屆時出現「甩漏」。

工聯會主席吳秋北。（直播截圖）

吳秋北憂倘遇突發情況 有界線模糊的問題

新口岸實施一地兩檢，工聯會會會長吳秋北關注，倘發生火警、氣體意外等突發事故，處理指揮權應如何分配，憂慮出現界線模糊的情況。鄧炳強表示，特區政府與內地方面有協議，在何處發生事故就由該方指揮，不會有模糊之處，若一旦出現有人暈倒等緊急情況就由最近一方負責拯救。

立法會議員莊豪鋒。（直播截圖）

Wi-Fi由內地提供？召喚香港網約車有困難？

草案提出授權獲內地認可的營辦商在港方口岸區提供通訊服務。實政圓桌議員莊豪鋒指，雖然政府會提供免費Wi-Fi，但關注電訊商是由內地抑或本地電訊商供應，擔心或因網絡問題，導致無法使用部分應用程式，如網約車。

通訊事務管理局辦公室規管事務部助理總監(規管)湛兆仁表示，Wi-Fi服務供應商為香港的服務供應商，會使用香港的網絡。

經民聯黃永威。（湯致遠攝）

大幅壓縮新皇崗口岸通關所需時間？

經民聯議員黃永威指，過往深圳灣口岸本地立法，與實際通關時間相隔幾個月，今次新皇崗口岸的立法、硬件測試和人員培訓的所需時間是否會大幅壓縮。鄧炳強指，多方面演練會在通關前全部完成，會確保所有器材準備好，包括過關的人面識別及有關程序，而人流程序演練、壓力方面測試演練及一些突發事件的演練必然預備好才會通關。

至於「合作查驗、一次放行」的安排方面，鄧炳強指，假設旅客經「e-道」離開香港關口後，因某些原因未能進入內地，第三道閘門是不會開啟，內地人員亦會通知港方人員將旅客帶回香港辦理手續，處理手法與現行過關安排一致。