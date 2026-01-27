政府建議商用車司機降至65歲起「一年一檢」　爭取今年第二季落實

政府建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並改「一年一檢」方可續領牌照。運輸署指有關試驗計劃已經完成，政府將向立法會匯報成果及立法建議，並會向立法會提交有關的附屬法例修訂。運輸署會繼續進行各項準備工作，包括為前線醫生製作示範短片、發布醫療指引、向業界宣傳、更新有關表格等，爭取在今年第二季落實新的安排。



政府建議商用車司機，由65歲起續牌須「一年一檢」，減低發生意外風險。（資料圖片/馬耀文攝）

政府建議商用車司機，由65歲起續牌須「一年一檢」，減低發生意外風險。（資料圖片/馬耀文攝）

提高司機「視力」和「視野」要求

運輸及物流局向立法會提交的文件顯示，當局正檢討《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）對駕駛執照申請人或持有人體格證明的要求及機制，計劃提高申請駕駛執照的視覺能力要求，包括「視力」和「視野」。

政府建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短駕駛執照的有效期至一年，實行「一年一檢」的規定，以保障司機及其他道路使用者的安全。

政府宣布，將針對商用車司機的健康狀況進行法例檢討，建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲。（資料圖片）

邀請商用車業界人士參與體格評估試驗計劃已完成

運輸及物流局表示，為確保前線醫生業界能充分掌握醫療指引的內容，以及提升商用車司機對健康的意識和對新評估要求的理解，運輸署已於去年第四季，邀請商用車業界人士參與體格評估試驗計劃，藉此吸納前線醫生的實務操作意見，優化流程，有關試驗計劃已經完成。

運輸署會繼續進行各項準備工作

局方稱，政府將向立法會交通事務委員會匯報試驗計劃的成果及立法建議，並會向立法會提交有關的附屬法例修訂；運輸署會繼續進行各項準備工作，包括為前線醫生製作示範短片、發布醫療指引、向業界宣傳、更新有關表格等，爭取在今年第二季落實新的安排。