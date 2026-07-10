商用車司機擬收緊為65歲起「五年兩檢」　70歲後「一年一檢」

特區政府向立法會提交文件，建議收緊商用車輛駕駛執照申請人提交體格檢驗證明書的年齡要求，由70歲提早至65歲，並且實施「五年兩檢」，年水廿月中70歲或以上則必須「每年一檢」。政府計劃今年內提交法例修訂方向，爭取明年年中落實新規。



《香港01》日前報道，在的士業界反對之下，政府打消要求商用車司機65歲起「一年一檢」的計劃。（資料圖片）

高齡商用車司機收緊體檢的方案自三年前提出後，遲遲未有下文。當局原本建議體檢門檻由70歲收緊至65歲且改為「一年一檢」。《香港01》日前已獲悉體檢方案有變數，尤其是在的士業界反對之下，雖然維持建議商用車司機65歲起要體檢，但打消了「一年一檢」的念頭。運輸及物流局今日向立法會交通事務委員會提交「提升駕駛執照申請人/持有人體格證明要求的建議」，證實了有關消息。

商用車輛持牌人34%為65歲或以上

文件指，本港年長駕駛者人數持續增長，商用車輛司機當中的年長人數比例亦持續上升，65歲或以上商用車輛持牌人比例已由2016年的17%大增至2025年的約34%，每三位商用車輛司機就有一位是65歲或以上人士。政府參考內地及海外做法，大部分地方採用以年齡為基礎風險的評估措施，普遍要求商用車司機更早開始體格評估，標準亦比非商用車司機更嚴格。

文件指，綜合考慮顧問、專家、運輸業界及持份者意見後，制定新立法建議，改革方向涵蓋三方面：一是新增不適合駕駛商用車輛的疾病及身體傷殘項目；二是收緊商用車輛司機須接受體格評估以獲發駕駛執照的年齡要求；三是縮短65歲或以上商用車輛司機駕駛執照的有效期。

建議65至67歲獲三年牌 68至69歲獲兩年牌

政府建議，年齡介乎65至67歲的商用車駕駛執照申請人，可獲發三年有效期的駕駛執照；年齡介乎68至69歲的執照申請人，可獲發兩年有效期的駕駛執照；年滿70歲或以上的執照申請人，則可獲發一年有效期的駕駛執照。

為保留彈性，65歲或以上的商用車駕駛執照持有人，可選擇只續領非商用車駕駛資格，並可在商用車駕駛資格逾期不超過三年之內，毋須報考相關駕駛考試而再次申請續領相關商用車駕駛資格。

新增只適用於商用車司機的疾病與傷殘項目

鑑於現行法例要求未有涵蓋視野標準，政府建議修訂對所有司機的視覺要求，同時新增只適用於商用車司機的疾病及傷殘項目，包括視力標準、聽力要求、單眼視力、夜盲症、認知障礙症、惡性腫瘤等等。若商用車執照申請人有相關疾病或傷殘，將不獲發牌。

去年8月，一名80歲的士司機在荃灣如心酒店駕駛時撞斃一名菲藉男旅客，再度引起公眾關注高齡的士司機的駕駛安全問題。（資料圖片）

政府建議賦權運輸署長要求身體狀況存疑的駕駛執照申請人或持有人提交醫療報告，若相關人士不遵從，署方可取消其駕駛執照、拒絕簽發或續期。當局亦正研究讓醫生經「醫健通」簽發體格檢驗證明書，並建立系統資料傳輸機制，將評估結果傳送至運輸署以應用於駕駛執照申請。

針對社會有意見認為應為商用車司機訂立年齡上限，政府表示，世界各地做法各有差異，而加強體格證明要求比限制年齡更普遍，建議先盡快落實。同時積極研究利用科技協助司機安全駕駛，例如計劃透過專營權協議，規定所有新購置的專營巴士須強制安裝監測系統，偵測司機的疲勞狀況。

大欖隧道及中九龍繞道成效同交立法會檢視

立法會交通事務委員會將於下周五（7月17日）會議上討論以上立法建議。此外，應政府要求並經委員會主席陳恒鑌同意，當日會議還把議程項目「三條過海隧道及大欖隧道分時段收費的成效檢視」改為「三條過海隧道及大欖隧道分時段收費的成效檢視及中九龍繞道的最新情況」。

三隧分流自2023年12月起實施，大欖隧道則於去年5月31日由政府接收，並參照過海隧道做法實施分段收費； 至於中九龍繞道，油麻地段於去年12月21日通車，九龍灣段預計於今年年底通車，屆時中九龍繞道全線貫通九龍東西至將軍澳，並同步開始收費。