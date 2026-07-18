拆局｜立會「唞暑」期破格搞對談　特首為何急於與議員「交心」？

立法會全體議員明日（7月19日）將史無前例地集體赴京，進行為期一周的國家事務研修考察。按慣例，立法會也已進入暑期休會。不過，特區政府昨日為一眾議員送上一個特別的「暑期活動」，宣布行政長官李家超將於7月28日在立法會前廳或宴會廳與議員舉辦首場對談交流會。有資深議員分析，特首選擇在立法會休會期推出新猷，突顯其「心急如焚」，亦有議員形容，行政與立法的溝通不能停擺，直指早前有同僚匿名抱怨無法「唞暑」，令人感覺如議員「溫室小花」，並非社會之福。



1月14日，新一屆立法會首次大會，行政長官李家超出席發言。（王海圖攝）

主動建新溝通平台 政府消息：有助「摸底」消分歧

李家超自上任以來，已推出前廳交流會，並把特首到立法會的答問會由單向答問提升為雙向溝通的互動交流答問會。有政府中人形容，對談交流會將是李家超主動出擊建立的第三個行政立法溝通平台。

行政署發給立法會秘書處的信函中指出，對談交流會讓特首與議員在從容環境下進行有溫度、有深度的直接交流；對談議題不設限，既可談論嚴肅事務，亦可分享工作心得與經驗。添馬中人解釋，這個形式的好處是沒有議事規則的條條框框，雙方能更坦誠、更直接的「交心」，而行政立法雙方在輕鬆的氛圍下進行「有溫度」的交流，有利於建立默契。而雙方在推行重大政策前於非正式場合「摸底」，亦有助於消除潛在分歧。

休會期推新猷 議員形容特首「心急如焚」

立法會傳統上在7月中下旬至9月上旬「唞暑」，不舉行大會。行政署信件亦明言，首場對談舉行當日「正值立法會休會期，部分議員或已另有事務安排而未能出席，行政長官充分理解並期待在下次對談交流會再作交流」。特首為何明知議會「唞暑」仍選擇在這個時期舉辦對談交流？有資深議員認為，這顯示特首「心急如焚」想與議員交流，也展現了不拘一格的靈活作風。

2月27日 ，立法會舉行新春午宴，行政長官李家超（左五）與立法會主席李慧琼（左四），聯同三名司長陳國基（左三）、陳茂波（右三）、林定國（左一），以及立法會內會主席兼總協調人陳振英（右四）、財委會主席吳永嘉（右二）、另一總協調人吳秋北（左二），以及立法會秘書長衞碧瑤（右一）祝酒。（資料圖片）

事實上，公共事務向來年中無休，立法會「唞暑」的做法不乏爭議。現屆立法會主席李慧琼上月初表明「唔會用暑假呢個字」，已令不少議會中人猜測今年休會期不會平靜。隨後，有消息指部分議員收到通知暑假不得外遊，需預備留港開會。有「新丁」議員私下抱怨自行安排的考察被打亂，有人甚至擔心家庭外遊計劃泡湯。另一邊廂，有資深議員批評這種心態，強調議員必須認清職能和社會期望，不能讓人感覺權力尋租。

分享「愛國者治港」經驗 督促議員保持作戰狀態？

話說回頭，特首為何「心急如焚」，連議會「唞暑」也不放過？本屆政府任期剩下不足一年，多項重要施政藍圖正如火如荼推進：對接國家「十五五」規劃的香港首份五年規劃將於下月中旬完成公眾諮詢，而首度與五年規劃掛鈎的施政報告亦已展開諮詢。北部都會區作為五年規劃的重心，亦是關乎香港城市規劃與經濟轉型的重大改革。李家超曾多次以「心急如焚」形容自己對加快北都發展的心情，立法會傳出「無得唞暑」，不少議員也猜測與北都相關法案的審議有關。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

面對千頭萬緒的政策綱領與社會期望，政府必然需要立法會緊密配合，確保施政藍圖順利落地。可想而知，這也會是李家超在對談交流會上分享「愛國者治港」實踐體會的題中之義。特首在休會期舉辦對談交流，恐怕也是對身為「愛國者治港」一份子的立法會進行壓力測試，變相督促議員時刻保持作戰狀態。

宏福苑大火後首提建立改革伙伴關係

政府給立法會的信函表明，希望通過增進彼此了解和溝通，鞏固政府與立法會的改革伙伴關係。去年12月，李家超宣布成立獨立委員會徹查宏福苑火災真相時，首次將立法會形容為「最需要的改革伙伴」，矢言打破利益藩籬。歷時近四個月、共30場的宏福苑大火獨立委員會聽證會剛於昨日完結，這場奪去168條人命的慘劇，暴露出政府監管失效與工程圍標等環環緊扣的深層次問題。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，行政長官李家超出席。（鄭子峰攝）

正如獨立委員會首席代表律師杜淦堃在總結陳辭中所指，對罹難者最好的悼念，就是「不折不扣落實改革」。火災揭示政府在工程監管、物業管理、消防條例等領域亟待推動大規模改革，而要推動這場觸動多方利益、牽涉廣泛的改革，不可能單打獨鬥。

改革步伐的快慢既取決於戰略規劃是否清晰，也繫於行政與立法機關的運作效能。同樣在昨天，立法會特別大會三讀通過了《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。從本周二刊憲、周三首讀及二讀、周四加會審議，再到昨日順利通過，前後僅歷時4日，保安局局長鄧炳強特別感謝立法會進行了「密集而高效的審議工作」。這項條例一大核心元素是落實「一地兩檢」，在香港已有先例可循，審議難度有限，但確實再一次展現了立法會有能力進行密集而高效的審議。這種「皇崗效率」，正是香港社會應對各項嚴峻挑戰與改革重任所需要具備的。這會不會就是特首急於與議員「交心」的根本原因？