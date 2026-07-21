立法會訪京團｜學習近平「人民至上」　李慧琼：要更擔當服務市民

88名立法會議員今日（21日）繼續訪京行程，在中央黨校即國家行政學院，參與「習近平新時代中國特色社會主義思想」講座。立法會主席李慧琼指內容很有啟發性，透過是次學習一眾議員領會到，習近平思想背後，「人民至上」是核心，是最重要的根本價值，議員以此共勉，要時刻提醒自己以更擔當的作風服務市民。



議員在國家行政學院參加專題講座，由國家行政學院分管日常工作的副院長謝春濤負責主講「習近平新時代中國特色社會主義思想」。

李慧琼在社交平台指，議員在講授中均獲益良多，講授內容很有啟發性，從民主、法治、公平、正義、安全和環境，共六大方面闡釋在習近平思想的引領下，國家自中共十八大以來的全面發展，再結合國家近年發展騰飛取得的各種突破與成就，以及這套思想的歷史脈絡、歷史地位、須回答的時代問題、當代實踐等。

立法會主席李慧琼。（立法會直播）

李慧琼：要協助特區政府破解市民「急難愁盼」

李慧琼表示，透過是次系統學習國家指導思想，自己和一眾議員更加深刻領會到，在習近平思想背後，「人民至上」是核心，是最重要的根本價值，議員亦以此共勉，要時刻提醒自己以更擔當的作風服務市民，協助特區政府破解市民的「急難愁盼」，提升市民幸福感。

她又稱，立法會議員一同在國家行政學院研修，有助提升思想、對準方向，在履行立法會議員的職責時實踐出來，更好服務市民，更好發揮立法會在「一國兩制」下的角色和作用，為香港長遠發展和融入國家發展大局，貢獻更大力量。

謝春濤昨日（20日）亦有向訪京團授課，講述如何深入落實「愛國者治港」原則，提高立法會工作質量和水平。