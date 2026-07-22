醫衞局長、常秘罕重疊休假　政策局兩巨頭交副手坐鎮｜政壇諸事町

踏入暑假，立法會休會。多名官員把握這段無需到議會答辯的日子「唞暑」清假。一般而言，政策局長與常任秘書長不會同時間休假，畢竟局長是一局之首，常秘是公務員體系最高級。不過，近日醫衞局局長盧寵茂，以及醫務衞生局常任秘書長陳松青同時間不在崗位，其中政府刊憲盧寵茂休假約半個月，由副局長署任。聽聞陳松青亦是休假，原定為期大約一個月，不過有指陳松青可能因此提早銷假下周復工。



醫務衞生局局長盧寵茂（右）、醫務衞生局常任秘書長陳松青（左）。（資料圖片）

盧寵茂、陳松青同時間不在崗位 兩副手署任

政策局內，局長以及常任秘書長舉足輕重。雖然政府內部有署任機制，但為確保政策局日常運作流暢，一般而言兩者都鮮有一同休假。不過，翻查政府電話簿及政府憲報，盧茂寵及陳松青目前一同不在工作崗位。二人的工作分別由副局長范婉雯及副秘書長胡偉文署任。

醫務衞生局局長盧寵茂（右）、醫務衞生局常任秘書長陳松青（中）、醫務衞生局副局長范婉雯（左）。（資料圖片/鄭子峰攝）

醫衞局兩巨頭沒坐鎮數天

根據政府憲報，盧寵茂7月17日起休假至8月1日。據了解陳松青同樣休假，原定由7月初至8月初。兩巨頭不在政策局坐鎮數天，引起官場關注，聽聞陳松青可能提早至下周復工。

醫務衞生局局長盧寵茂（右）、醫務衞生局常任秘書長陳松青（左）。（資料圖片）

有官場中人認為情況罕見，一般而言兩個重要崗位不會「疊住」休假，除非其中一人生病；亦有官場中人指，「疊住」休假並非不可能，例如一人正休假，然後另一人突然需要到外地開會，又或者兩人因事公幹。

醫務衞生局局長盧寵茂（左）、醫務衞生局常任秘書長陳松青（右）。（資料圖片）

即使兩巨頭不坐鎮，有人認為對政策局運作不會有大影響，畢竟政府有署任安排，但求這段期間風調雨順。

同樣趁暑假目前休假的，還有勞工及褔利局局長孫玉菡，以及房屋局局長何永賢。兩人安排副局長署任，分別在於兩個政策局的常秘未有同時休假。