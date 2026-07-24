新皇崗口岸｜六附屬條例刊憲　容許的士、內地網絡進入港方口岸區

新皇崗口岸「一地兩檢」安排下周五（7月31日）起生效，特區政府今日（7月24日）刊憲公布六項相關附屬法例，將於當日同步生效，以​配合港方口岸區作為禁區的管理、指定羈留設施、準許本港的士進入港方口岸區營運等交通及運輸管理配套安排，以及提供公共流動無線電通訊服務等事宜。



新皇崗口岸。（香港01攝）

與皇崗口岸條例同步在7月31日生效

新皇崗口岸位於深圳，定位為港深之間最重要的二十四小時客運陸路口岸，將實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，設計通關流量達每日20萬人次。立法會在上周五舉行特別大會，三讀通過《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，為「一地兩檢」安排提供法律基礎。

皇崗口岸條例已在在本周一（7月20日）刊憲，為配合港方口岸區作為禁區的管理、指定羈留設施、交通及運輸管理的配套安排，以及提供公共流動無線電通訊服務等事宜，政府制定了六項附屬法例，將與皇崗口岸條例同步於下周五生效。

六項附屬法例包括：

警務處處長根據《公安條例》（香港法例第245章）第38A條作出《皇崗口岸港方口岸區（准許進入）公告》，給予跨境司機、乘客及旅客一般許可，以進入或離開港方口岸區的禁區範圍；

設羈留所供入境處執法 攜逾12萬元現金需申報

保安局局長根據《入境條例》（香港法例第115章）第35(1)條及《入境事務隊條例》（香港法例第331章）第13A(9)條分別作出的《2026年入境（羈留地點）（修訂）（第2號）令》及《2026年入境事務隊（指定地方）（修訂）（第2號）令》，在港方口岸區設立羈留所，供入境事務處執行日常出入境管制及執法之用；

海關關長根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》（香港法例第629章）第33(1)條作出的《2026年實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例（修訂附表1）公告》，在該條例附表1中加入「皇崗口岸港方口岸區」為指明管制站，使經該管制站抵達香港並管有大量現金類物品（即總價值高於12萬港元的實體貨幣及不記名可轉讓票據）的人，須就有關現金類物品向香港海關作出申報；

運輸及物流局局長根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第6條訂立的《2026年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）規例》，將獲發牌照可在新界出租或載客之的士的許可營業地區，擴大至港方口岸區內的所有道路；及

新皇崗口岸示意圖。（Aedas官網）

行政長官會同行政會議根據《電訊條例》（香港第106章）第39條作出的《電訊（皇崗口岸港方口岸區）（豁免領牌）令》，豁免獲內地當局認可的內地流動網絡營辦商的領牌規定，讓該等營辦商可為港方口岸區提供公共流動無線電通訊服務。

將交立法會省覽 先訂立後審議

政府發言人表示，各項附屬法例與皇崗口岸條例同步生效，讓各部門可依法在港方口岸區執行職務，亦有助開展口岸正式開通前的準備工作，包括與內地當局聯合進行系統測試、試運及演練，確保各項運作及通關安排妥善完備。

政府會按既定程序，於相關附屬法例在憲報刊登後隨後的一次立法會會議上，將其提交立法會省覽，進行先訂立後審議的程序。