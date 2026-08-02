施政報告諮詢｜校園欺凌參考公安介入？李家超：盡可能唔好咁高壓

行政長官李家超今日（2日）早上率領多名司局長，到南屯門官立小學舉辦第一場香港首個五年規劃和施政報告地區諮詢會，共兩小時，約130人獲安排出席。李家超透露香港首個五年規劃會設立宏觀指標，參考內地不同城市政府，一般設20多個指標，每年再在不同領域進一步提出指標，「我相信呢個係非常配合香港嘅做法」，而施政報告每年有100多個指標，期間可以要求政策局和部門就具體領域設指標。



在西貢中學任職老師的蘇先生關注近年校園欺凌問題，提到內地設立《治安管理處罰法》，首次將校園欺凌列入治安管理處理範疇，令公權力介入處理，惟香港暫時沒有相關法律制止，被欺凌者一生身心靈受影響，希望可以參考國家法律修訂法例。李家超表示，青少年發展是家庭、學校、政府責任，形容教育很重要，希望用好的環境氛圍提醒學生考慮他人，潛移默化地幫助發展其發展，「盡可能唔好咁高壓」。



《香港01》直播



2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超：出席者可以暢所欲言

李家超開場發言指很感謝市民出席諮詢會，來自基層、商界、專業人士、學生、少數族裔。他指五年規劃諮詢和施政報告諮詢結合很有意義，因五年規劃是香港發展藍圖，是策略性指導文件，與施政報告一脈相承。他形容，施政報告是五年規劃的年度報告，將匯報如何落實五年規劃及施政重點，故希望多聽意見。他指出席者可以暢所欲言。

民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜關注荃灣大廈老化和舊區更新。（直播截圖）

加快荃灣重建？李家超：重點考慮提升城市建設

期間，民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜關注大廈老化和舊區更新。他指在現有硬件下，舊區更新存在法規程序問題，需要高層次跨部門小組支持，建議政府將舊區更新規劃區域納入五年規劃，荃灣應是其中一個重點，因為荃灣有交通優勢、旅遊資源豐富等，具備發展潛力。

李家超認同要重點考慮清楚城市管理及建設，「因為香港係我咃嘅家，不但希望目前發展得好，更希望長遠發展得好」，當中涉及城市安全、環境方面，形容提升城市管理是重要。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

北都大學城「本地優先」？李家超：有信心會發展得好

有出席者問及北部都會區大學具體選址，以及落成時間表，如何確保本地教學機構及青年優先在大學城就學和就業。李家超指，北都大學城不單提供優質教學，更可令本港升級轉型，大學城是用城區概念發展，不單關注教育，還有科技產業、人才和城市建設等五個元素，配合發展大學城區發展，北都將會有三個大學城，很有信心會發展得好。

2026年8月2日，吳先生在施政報告首場地區諮詢會發言。（直播截圖）

出席者關注香港與大灣區經貿文化合作

出席者吳先生關注香港與大灣區在經貿文化合作，能否有政策銜接。李家超指，區域發展協同方面，大灣區機遇大，舉例河套、前海、南沙都是協作重要平台，其中河套已經從藍圖到落實，有法律保障各要素流通。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

「留學香港」住宿配套能否追上？李家超：努力推進符水準學生宿舍

退休中學校長朱先生關注，政府既然強調「留學香港」，住宿配套能否盡快追上。李家超形容香港在教育上有優勢，有助於本地人才發展，亦能令來港學生了解文化發展，有利於他們將來建立發展網絡。

李家超回應學生宿舍方面時指，已經推出商廈和酒店改建的計劃，亦正努力推進市場供應符合水準的學生宿舍。他又指，香港有教育方面的優勢，可以吸引人才留港發展，保持競爭力。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

青年呻畢業難搵工 李家超研航天科技創就業

有兩位大學生關注青年就業問題。其中，侯先生指青年失業率創新高，且初級職位大減，希望政府幫助初入職場學生搵工，舉例可參考新加坡和內地資助學生申請崗位、推廣行業資格認證等。另外，唐小姐認為大學生畢業後難找到工作，是因為技能和市場難配合，政府會否考慮在綠色產業等行業提供資助進修。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超表示，香港整體科技發展能創造優質就業機會，又指會研究量子科技、航天科技如何推動就業；強調會大力推展產學研發展。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

香港五年規劃參考內地訂20多個指標 李家超：非常配合香港

李家超解釋香港首個五年規劃定下的指標和施政報告指標的關係，他強調五年規劃宏觀，屬具指導性文件，但篇幅有限制，「指標我係相信會有嘅」，但參考內地不同城市的政府，規劃一般設20多個指標，每年再在不同領域進一步提出指標，「我相信呢個係非常配合香港嘅做法」。他指，五年規劃會定下宏觀指標，而施政報告每年有100多個指標，可以要求政策局和部門就具體領域設指標。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月2日，香港新界廠商聯合會會長梁立人出席施政報告首場地區諮詢會。（直播截圖）

廠商代表：洪水橋產業園門檻 中小企難參與

香港新界廠商聯合會會長梁立人表示，目前洪水橋產業園投資門檻高，中小型廠商參與受限，感覺未能受惠。他認為，洪水橋項目招標不只由單一財團參與，應在規劃用地及產業時，要求中標者預留一定比例項目，與中小企協作發展，令中小企分享到紅利，「做大個餅」。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超表示，洪水橋發展「擴融咗，即係話個量會好大」，中小企一定可以參與、貢獻、發展，港府朝著幫助中小企升級轉型，特別是融入北都經濟發展方面推進，經過科技發展、產業升級，相信中小企、就業方面會更好。

西貢區中學教師蘇先生出席施政報告首場地區諮詢會，建議香港參考內地公安介入校園欺凌，關注侮辱人格問題沒法例制止。（直播截圖）

校園欺凌參考公安介入？李家超：盡可能唔好咁高壓

在西貢中學任職老師的蘇先生關注近年校園欺凌問題，提到內地設立《治安管理處罰法》，首次將校園欺凌列入治安管理處理範疇，令公權力介入處理，惟香港暫時沒有相關法律制止，被欺凌者一生身心靈受影響，希望可以參考國家法律修訂法例。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超表示，青少年發展是家庭、學校、政府責任，形容教育很重要，希望用好的環境氛圍提醒學生考慮他人，潛移默化地幫助發展其發展，「盡可能唔好咁高壓」。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

特首李家超表示，明早（2日）將聯同各位司局長，在屯門舉辦第一場地區諮詢會，以小組討論形式與市民就「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩個主題交流。（李家超facebook）

政府在6月先後展開香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030），以及2026年《施政報告》公眾諮詢，特區管治班子至今共出席超過80場線上線下的諮詢會，收集不同界別人士的意見。

五年規劃諮詢將於8月14日結束，預計於9月公布，有消息指施政報告亦可能提前至9月發表。特區政府原定7月26日舉行首場地區諮詢會，惟受強颱風紅霞影響而延期。