羅淑佩訪浸大參觀教研設施　了解大學創意藝術與體育領域發展

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（7月29日）到訪浸會大學，參觀多項大學重點教研設施，包括體驗全球首個「360 度沉浸式互動立體影院」、「運動科學與醫學研究中心」及賽馬會創意校園等等，以了解浸大在創意藝術、藝術科技及體育等領域的最新發展及成果，並就相關範疇的發展機遇交流意見。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右五）聯同文化體育及旅遊局副秘書長王明慧（左三）、文創產業助理專員葉敏儀（左二）、首席助理秘書長（體育及康樂）莊敏婷（左一）及文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮（右二）到訪浸大，並由並由浸大校長衞炳江（右四）及一眾管理層接待。（浸大提供圖片）

浸大管理層接待介紹大學最新布局

隨行到訪的還包括文體旅局副秘書長王明慧、文創產業助理專員葉敏儀、首席助理秘書長（體育及康樂）莊敏婷，以及文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮。由浸大一眾管理層，包括校長衞炳江、署理常務副校長劉際明、協理副校長（跨學科研究）兼創意藝術學院院長潘明倫、文學及社會科學院院長黎永亮，以及理學院院長吳國寶教授接待。

衞炳江首先向到訪嘉賓介紹浸大在教學、研究、知識轉移及科技轉化方面的最新布局，並重點分享大學於創意藝術、藝術科技及運動科學範疇的創新成果。

羅淑佩一行參觀浸大賽馬會創意校園的重點教研設施。（浸大提供圖片）

嘉賓參觀多項教研設施

羅淑佩一行亦參觀多項大學重點教研設施，包括賽馬會創意校園，並參觀賽馬會白盒實驗空間以及Studio 5等先進設施。

羅淑佩在浸大賽馬會白盒實驗空間了解其教研功能與應用場景。（浸大提供圖片）

協理副校長潘明倫向嘉賓介紹各項設施在藝術、電影與創意產業的教研功能與應用場景，並分享大學如何與業界合作，促進跨學科發展，培育未來創意藝術人才，並為藝術專業的發展帶來創新突破。

到訪全球首個360度沉浸式互動立體影院

羅淑佩在浸大視覺化研究中心體驗全球首個「360度沉浸式互動立體影院」。（浸大提供圖片）

行程亦包括到訪浸大視覺化研究中心，體驗全球首個「360 度沉浸式互動立體影院」。該設施乃「未來影院系統：下一代藝術科技」項目的成果之一，項目由香港特區政府創新科技署轄下的「創新及科技支援計劃」資助。

官員一行亦參觀了於今年四月開幕的「運動科學與醫學研究中心」，並聽取了浸大在運動科學與運動醫學的技術突破與研究成果。