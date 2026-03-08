婦女節｜港區人大切餅慶祝有貴賓到場　禮讓女性委員先就座發言

今天（8日）是國際婦女節，在北京出席兩會的港區全國人大代表們忙裡偷閒慶祝，中聯辦主任周霽亦出席。人大代表梁美芬提到，香港首個五年規劃即將出爐，在這關鍵時期，婦女不可或缺；人大代表陳曼琪分享，男代表們在這一日表現貼心，令女代表先發言、先就座。



周霽出席港區人大婦女節慶祝活動

相片可見，周霽和港區人大代表們出席慶祝活動，還定制了蛋糕，帶有「熱烈慶祝『三·八』國際婦女節」字樣。梁美芬在社交平台分享，香港即將出爐首個五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃，在這關鍵時期婦女不可或缺，要為香港的繁榮穩定、為國家的高質量發展貢獻智慧與力量。

正在北京開兩會的港區全國人大代表，今日切蛋糕慶祝國際婦女節，圖為陳曼琪。（陳曼琪FB）

有份參加慶祝活動的陳曼琪就大讚男代表「超貼心」，稱每年的這一天，他們事事都讓女代表優先，「讓女士先發言、先就座」，又讚揚切蛋糕環節「儀式感拉滿」，令女代表節日幸福感「爆棚」。