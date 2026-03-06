兩會｜港區人大審議政府工作報告　周霽：香港發展迎新歷史機遇

全國兩會今天（4日）起在北京召開，據中央政府駐港聯絡辦官網消息，香港代表團同日下午舉行全體會議，審議政府工作報告。19位港區全國人大代表踴躍發言，對報告給予高度評價。中聯辦主任周霽發言時表示，聆聽了總理李強代表國務院向大會作的政府工作報告，倍感振奮、備受鼓舞。報告總結成績實事求是，分析問題客觀辯證，部署工作長短結合、務實有力，一系列政策舉措從宏觀到微觀聚焦高質量發展、堅持創新驅動、突出改革攻堅、注重回應社會關切，是一份高舉旗幟、求真務實、振奮人心、催人奮進的好報告。



圖為2026年3月5日下午，十四屆全國人大四次會議香港代表團舉行全體會議，審議政府工作報告。（中央政府駐港聯絡辦官網圖片）

報告立足「十五五」開局之年 全面部署10方面工作任務

周霽表示，過去一年，經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，國家各項事業取得歷史性成就，成功續寫經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇跡」新篇章，發展成就彰顯制度優勢。中國式現代化這艘巨輪能夠一路破浪前行，根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥的結果。

他指出，報告立足「十五五」開局之年的歷史方位，深入總結過去一年經濟工作經驗，全面分析中國發展面臨的內外形勢，系統提出今年的發展目標、政策取向，全面部署10個方面的工作任務，為香港發展帶來新的歷史機遇，代表們必須集中精力辦好自己的事。

要繼續支持香港融入和服務國家發展大局

周霽又稱，去年底，國家主席習近平在聽取行政長官李家超述職時，對做好特區工作提出殷切期望，代表們要認真學習貫徹、全面抓好落實。要堅持和完善行政主導，全力支持行政長官和特區政府依法施政，不斷提升特區治理效能，促進香港經濟社會發展；堅持統籌發展和安全、統籌開放和安全、統籌傳統安全和非傳統安全，以高水平安全護航高質量發展；繼續支持香港更好融入和服務國家發展大局，發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港長期繁榮穩定，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

中國證監會主席吳清，以及全國人大財經委、全國人大常委會預算工委、港澳基本法委、國務院辦公廳、國家發展改革委、財政部等有關部門代表，亦有到會聽取意見。