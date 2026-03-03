兩會2026｜李家超抵達北京 期待與港區人大政協為十五五建言獻策
撰文：林彥汛
出版：更新：
全國兩會明天（４日）起在北京召開。行政長官李家超今早（３日）抵達北京，將於後天列席十四屆全國人大四次會議開幕會。他指，今年是「十五五」規劃開局之年，期待各港區全國人大代表和港區全國政協委員於全國兩會期間，從不同領域和角度積極提出具建設性的建議和提案，為推動香港融入和服務國家發展大局建言獻策。
李家超抵達北京 周四列席全國人大會議
李家超在社交平台表示今天上午抵達北京，將於後天列席十四屆全國人大四次會議開幕會，又感謝中央港澳辦一局代表在機場迎接。他提到，其於上周分別舉行兩場座談會，與港區全國人大代表和港區全國政協委員會面交流，而今年是「十五五」規劃開局之年，期待各代表和委員在全國兩會期間，從不同領域和角度積極提出具建設性的建議和提案，為推動香港融入和服務國家發展大局建言獻策，為國家及香港的高質量發展作出更大貢獻。
李家超在列席周四的全國人大會議後，會於同日回港。李家超離港期間，將由政務司司長陳國基署理行政長官職務。
岑浩輝今啟程前往北京
另外，澳門行政長官岑浩輝同樣在今日前往北京，列席周四的全國人大會議，並於同日返回澳門。他離澳期間，由行政法務司司長黃少澤臨時代理行政長官的職務。
