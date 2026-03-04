兩會｜港區人大今早出席預備會議　一代表身體原因連續兩年缺席

十四屆全國人大四次會議明日（5日）在北京開幕。港區全國人大代表今早（4日）到人民大會堂開大會預備會議。港區全國人大代表團團長馬逢國表示 ，港區全國人大徐莉因身體原因未能出席。他又透露，正和另一港區全國人大凌友詩準備有關香港為對國家有大貢獻烈士追封榮耀的議案。



一眾代表團成員在大會堂外拍照留念。(陳勇提供)

全國人大會議開幕前夕，北京迎來下雪天氣。(陳勇提供)

多名港區全國人大代表，包括全國人大常委李慧琼、港區全國人大代表吳秋北、梁美芬等，上午陸續抵達人民大會堂。一眾代表團成員在大會堂外拍照留念。馬逢國接受傳媒訪問時表示，今次會議有很多規劃綱要需要討論，預料會議時間稍長。

馬逢國指徐莉因身體原因未能出席

港區全國人大代表共36人，今日只有35位出席，馬逢國稱徐莉因身體原因未能出席。翻查資料，去年徐莉亦因病告假。過去亦有代表告假，即現屆港區人大當選至今，未試過齊人上京。

去年港區全國人大代表團提出兩項聯名建議，包括「購房資金通」及發展碳排放交易市場。被問及今年醞釀聯名建議的安排，馬逢國表示，正和凌友詩準備有關香港為對國家有大貢獻烈士追封榮耀的議案。

圖為陳振英。

陳振英關注「十五五」規劃

另一港區全國人大代表陳振英表示，今年最關注「十五五」規劃，會否與大家預期有所不同，特別為創科相關範疇，又期望有其他金融政策岀台。港區全國人大代表陳仲尼則關心，香港可以如何發揮國際金融中心的功能，助力國家「十五五」建設。

兩會期間審查民族團結進步促進法

今年的兩會期間將會審查「十五五」規劃綱要、政府工作報告、人大常委會工作報告等,同時會審議生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法。