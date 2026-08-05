教科書又加價！全套書7000元負擔重　社福界陳文宜促恢復學生津貼

下月開學，不少學生與家長趁暑假買書準備，不過今年教科書又加價，其中沙田一間中學的中一書單全套高達約6,900元。本身是社聯行政總裁的社福界立法會議員陳文宜今天（5日）為家長「荷包」發聲，指求知本應是向上流動的階梯，如今卻成了沉重的負擔。她說，民間善舉如助學金等縱然溫暖，但終究無法代替制度性的保障。



她促請恢復每年2,500元的學生津貼，同時加強監管教科書市場，要求出版商在書單上清晰標示實體書與電子啟用碼的分拆售價，禁止捆綁式銷售。皆因近年普及的電子教材，常伴隨年年更新的電子啟用碼。二手書本體雖存，但若欠缺一個價值數十元的啟用碼，學生便無法完成作業，家長被迫全套重買新書。



下月開學，不少學生與家長趁暑假買書準備，不過今年教科書又加價，其中沙田一間中學的中一書單全套高達約6,900元。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳文宜在社交平台表示，每逢暑假，對全港數以萬計的基層家庭而言，並不是無憂無慮的假期，而是一場年度財務考驗。她日前走進書店，看到神情凝重的中一新生家長，手持書單默默盤算。近年中一書單總價隨時突破6,000元大關，有學校課本總額高達近7,000元，按年升幅達14.7%，遠超一般家庭收入的增幅。對於一個月入一萬多元、需撫養兩名子女的基層家庭而言，單是開學買書便佔去近三成月薪。

求知本應是向上流動的階梯，如今卻成了沉重的負擔。莫讓教科書加重基層壓力。 陳文宜

教科書加價。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳文宜指，教科書年年加價已成常態，但更令人無奈的是種種「變相加價」的細節。儘管教育局早在多年前推行「課本與教材分拆定價」，卻仍出現更多隱形門檻。例如近年普及的電子教材，常伴隨年年更新的電子啟用碼。她說，二手書本體雖存，但若欠缺一個價值幾十元的啟用碼，學生便無法完成作業，家長被迫全套重買新書；加上學校書單往往只列出全套購買選項，家長缺乏資訊與選擇權。

這些漏洞，無形中斷絕了基層以二手書省錢的傳統門路，讓節衣縮食數月的父母大感窒息。 陳文宜

社福界立法會議員陳文宜指，面對開學「買書難」的困境，民間力量固然發揮了重要補位作用。然而，民間善舉縱然溫暖，終究無法代替制度性的保障。（陳文宜FB圖片）

面對開學「買書難」的困境，她說民間力量固然發揮了重要補位作用。從信和集團的閱讀獎勵計劃、太古地產舉辦的二手書義賣，到順豐香港與香港仔坊會發放的助學金，乃至民間團體「滾動的書」走入社區，均在不同程度減輕了基層的負擔。海外如英國設立社區圖書券交換站、美國出版商推動親子共讀等，亦提供了一些善用資源的參考。

然而，民間善舉縱然溫暖，終究無法代替制度性的保障；要根本解決教科書負擔過重的病灶，仍須回到公共政策層面，從源頭變革。 陳文宜

陳文宜建議三大方向打破困局。首先，改善「學校書簿津貼計劃」，擴大基層安全網。她說，近年政府雖微調津貼額，但現行入息審查門檻過於嚴苛，致不少邊緣基層家庭被排拒在外。她建議政府將津貼金額與綜合消費物價指數（CPI）掛鉤自動調整，並將全額資助的家庭入息上限放寬約二成（例如將三人家庭上限放寬至約6.5萬元），相信此舉預計可涵蓋額外數萬名低收入學生，讓這筆資源真正發揮預防貧窮的作用。

陳文宜。（梁鵬威攝）

其次，陳文宜建議檢討學生津貼政策，精準支援。她說政府自2025/26學年起取消每年2,500元的學生津貼，節省約20億元開支，卻對基層家庭造成直接打擊。調查顯示超過九成受訪家長反對取消津貼，更有逾八成基層家長表示需縮減飲食或課外活動開支以應付學習需求。

政策不宜「一刀切」，建議政府考慮分階段恢復精準資助，例如為領取全額或半額書簿津貼的基層學生保留1,000至1,500元的學習津貼，避免基層兒童因家庭財困而失去全人發展的機會。 陳文宜

陳文宜。（夏家朗攝）

最後，陳文宜建議加強監管出版商，堵塞「電子捆綁」漏洞。 她要求出版商在書單上清晰標示實體書與電子啟用碼的分拆售價，並禁止以「套裝價等於分價總和」的形式變相捆綁。同時，當局應抽查學校書單，確保校方提供分開購買的選項，保障家長的知情權與選擇權，讓二手書循環再用落到實處。