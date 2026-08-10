夏寶龍聽議員「港式普通話」發言　忍俊不禁鼓勵惡補｜政圈風聲

88名立法會議員上月歷史性訪京研修，獲港澳辦主任夏寶龍接見詳談5小時，其間近半議員有機會發言表達意見。據聞，在這場高規格的閉門會談中，發生了一段「小插曲」。由於不少議員發言所講的普通話太「普通」，夏寶龍忍不住要鼓勵議員要學好普通話。



多名議員認為夏寶龍只是以開玩笑的方式提醒議員努力學習，無責怪意味。有人笑言，個別同僚發言所用的「港式普通話」，雖然不似「古天樂式普通話」，但亦不易聽懂，若非香港人根本「聽唔明」。



一連七日研修考察 參觀科企學習「十五五」規劃等

一眾立法會議員上月19至25日赴北京參加研修班，在國家行政學院學習「十五五規劃」、習近平思想等，並考察了不同企業和景點。結束行程前一天與夏寶龍見面，但今次議員並非到去年啟用、位於北京市西城區的港澳辦大樓，而是到人民大會堂香港廳舉行座談會，足見中央對是次研修班的重視程度。

個別議員「港式普通話」難聽懂 夏寶龍鼓勵學好普通話

據了解，會談中近半議員有發言。夏寶龍起初以聽為主，一班「重量級」議員如立法會主席李慧琼、內會主席陳振英等輪流發言；其後進入「舉手搶問」環節，多名事先未獲安排發言的議員都踴躍舉手爭取機會。各人分別就參與研修班的感受、業界事宜、香港經濟情況等表達意見。

未知是否日常鮮有機會練習普通話的關係，據聞不少議員發言所講的普通話都頗為「普通」，更有個別議員的普通話猶如廣東話「讀歪小小」。夏寶龍亦忍不住鼓勵一眾議員要學好普通話，笑言今次一眾議員上到北京，沒理由反而要自己學習好廣東話。

國務院港澳辦副主任農融。（廖雁雄攝）

代議士相信夏寶龍開玩笑 料通曉廣東話副主任聽得明

多名議員都認為夏寶龍此番話並無責怪意味，只是以開玩笑的方式提醒議員努力學習。有代議士笑言，個別同僚發言所用的「港式普通話」，雖然不似「古天樂式普通話」，但確實亦不易聽懂，相信「若非香港人聽慣聽熟，根本聽唔明」，恐怕在座所有內地官員中，只有廣西出身通曉廣東話的港澳辦副主任農融才能聽得明白。

有稿在手非「爆肚」 上京前「理應操一操」

該代議士又指，其實事前有不少議員已收到通知，需要準備一段5分鐘左右的發言，部分人在發言期間亦有稿在手，而非即場「爆肚」。既然有稿在手，在出發前理應有所準備，要「操一操」普通話，至少要學懂稿上所有字的準確讀音，免得貽笑大方。

88名立法會議員訪問北京一周。（立法會）

籲同僚自覺提升普通話水平

另一代議士則指，一眾同僚為「精挑細選」的愛國者，進入立法會的過程都經「過五關斬六將」，殊不簡單，沒理由「普通話都講成咁」。加上在愛國者治港下，少不免與內地官員接觸，議員們應自覺努力提升好普通話水平。

自由黨黨魁張宇人。（直播截圖）

令人聯想張宇人廣東話向夏寶龍發言

夏寶龍被香港議員「考起」亦非首次，據了解夏寶龍去年第三次來港考察，與本地政界、社團代表座談時，自由黨黨魁張宇人全程以廣東話發言。當時特首李家超替其打圓場，用普通話表示對方會前已經提交發言稿，「感謝夏主任包容」，惟夏寶龍未予回應。

難道夏寶龍今次提醒，有弦外之音？有政圈中人認為兩者並無關連，畢竟事過境遷，相信夏寶龍此番話只是善意提醒。

誠然，隨著香港加快融入國家發展大局，普通話的重要性與日俱增，既然夏寶龍在座談會上多番提醒議員須加強學習，各位議員何不趁此契機，努力提升普通話能力。