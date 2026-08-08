性罪行｜大律師公會倡被告可匿名　稱媒體散播下無罪推定流於形式

性罪行改革公眾諮詢已於8月5日結束，大律師公會向政府提書面回應，建議性罪行案件定罪前，匿名保護措施應適用於受害人和被告，以減少偏見。公會提及，假如被告無辜，惟在媒體散播和人肉搜尋下，單憑一項指控足以對其聲譽造成不可逆轉的傷害，令「無罪推定」流於形式。公會建議，立法機構應研究合適的法律機制，包括交由法官視乎個案決定應否行駛匿名權，或在條文中訂明被告可自動享有匿名權，但法官在符合公眾利益，或為鼓勵其他受害人舉報時可解除匿名權。



至於援引相關罪行檢控「持續性侵兒童罪」，許紹鼎建議需要先取得律政司司長同意。（梁鵬威攝）

公會倡匿名權擴至被告

公會在書面回應中建議，性罪行案件定罪前，匿名保護措施應擴展並普遍適用於受害人和被告，以減少偏見。公會解釋，考慮到性罪行的污名，假如被告無辜，單憑一項指控足以對被告的聲譽，造成不可逆轉的傷害，令「無罪推定」流於形式。公會指，香港作為高度互聯的社會，令該情況尤為明顯，在媒體散播和人肉搜尋下，被告初期被捕的痕迹，往往比獲判無罪的新聞持續得更長。公會又指，馬恩島（Isle of Man）、愛爾蘭等司法管轄區，也有類似措施。

對於被告的匿名權，公會建議立法機構應研究合適的法律機制，包括交由法官視乎個案決定應否行駛匿名權，或在條文中訂明被告可自動享有匿名權，但法官在符合公眾利益，或為鼓勵其他受害人舉報時可解除匿名權。

許紹鼎指，大律師公會支持引入持續性侵犯兒童罪，惟強調要有保障舉證的程序。（梁鵬威攝）

受酒精影響被列不構成同意情況之一 公會：同意非唯一元素 須平衡被告權利

保安局諮詢文件中列明11項不構成同意的情況，包括受酒精或藥物影響，公會認為該條文擴闊對受害人的保護，但擔心現時條文的字面意思，未為受酒精影響的被告提供充份保障，被告有可能真誠但錯誤相信事主同意性行為，並以此作抗辯。

公會建議，立法時應清晰訂明，雖然醉酒狀態影響與受害人作出同意的能力，但不能免除控方的舉證責任，控方仍須證明被告知道對方未給予同意，或被告未能合理確信對方給予同意。公會強調，同意並非此類罪行的唯一元素，須平衡被告的權利。

8月6日，大律師公會副主席許紹鼎接受《香港01》訪問。（梁鵬威攝）

公會：保留「強姦」一詞有實際優勢

此外，保安局諮詢文件建議保留「強姦」一詞，未有採納法改會早年建議轉用「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」。大律師公會指，對名稱不持強烈意見，對兩種表述均無異議，但認為保留「強姦」一詞有實際優勢，便於參照本地及其他普通法司法管轄區的判例，亦可能使香港的判刑於查閱，以進行比較研究。

促澄清「為性目的誘識兒童」罪年齡上限

公會又建議，澄清「為性目的誘識兒童」罪行中，兒童的年齡上限；建議將亂倫罪中禁止的關係，擴闊至寄養父母。

對於保安局建議增訂「在16歲以下兒童在場下進行涉及性的行為」罪，公會原則上歡迎罪行，惟考慮到香港居住環境狹窄，低收入家庭有可能誤觸犯該罪行，兒童或無意中目睹成人進行性活動，公會建議制定更具保障性的措施，例如訂明法定抗辯理由，明確排除意外在場的情景。

8月6日，大律師公會副主席許紹鼎接受《香港01》訪問。（資料圖片／梁鵬威攝）

公會關注精神缺損人士與照顧者發展親密關係的可能性

精神缺損人士的性罪行方面，公會建議就沒有行為能力給予同意的精神缺損程度，提供清晰的法定定義。

對於保安局諮詢文件建議訂定罪行，針對犯罪者是精神缺損人士的照顧者，或濫用受信任或權威地位或受養關係進行性剝削，公會認為理解立法原意，但擔心可能過於側重保護，而犧牲具備同意能力的精神損害人士的性自主權，又指精神損害人士建立親密關係的機會，可能很大程度上僅限於其直接照顧環境中人士。

公會建議政府考慮該情況，以及採用更精細的方法兼顧性自主權原則，例如重點針對利用關係進行剝削，而非關係的存在本身。