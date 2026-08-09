宏福苑｜土地收回條例收業權？李家超：最後階段決定　望盡量自願

行政長官李家超今日（9日）早上率領多名司局長，就香港首個五年規劃和施政報告，到九龍塘官立小學舉辦尾場地區諮詢會，共兩小時，120多人獲安排參與。會後，李家超被問到會否動用土地收回條例，收回宏福苑業權，他表示至今有91.9%宏福苑居民簽署接受收購信件，65.7%完成簽署買賣合約，目標希望居民盡量自願接受方案，至於會否用法律手段收購，他指將在最後階段決定。



2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

九月先公布五年規劃 再發表施政報告 兩者相距時間短

李家超表示，至今舉辦90多場諮詢會，收到很多意見，與五年規劃有關的意見有13,800份，與施政報告有關的有8,500份意見，形容五年規劃和施政報告一脈相承，前者是香港發展藍圖，後者是落實前者的施政重點，目標是今年第三季發佈第一個五年規劃。

他又分享三點感受，一是感受到市民很熱愛香港，大家重視經濟和科技發展、民生；二是市民很支持編制第一個五年規劃，因有助香港更好部署，找準中國和國際機遇疊加起來給香港的機遇；三是感受到市民認同政府的施政方向，尤其是解決老大難問題，並給予政府鼓勵，增加了政府工作動力。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

他重申，五年規劃是前瞻性、策略性的指導文件，施政報告是落實五年規劃的年度施政重點，兩者關係密切。他指，五年規劃不單純追求GDP增長，而是為市民追求可持續的發展，要求有為政府和有為市場更好結合，推動高質量發展。而施政報告的理念是以民為本，會按年落實規劃的方向和要求。五年規劃會制定約束性指標和預期性指標，施政報告會指定多個項目指標，二者是長遠藍圖和年度落實的關係。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會後見記者。（董素琛攝）

有記者問施政報告與五年規劃發表時間相近，如何確保市民吸收所有資訊？李家超表示，五年規劃本週五諮詢完結，會處理分析意見，九月內會發表。施政報告亦收到大量意見，要做好分析，希望盡快完成施政報告。他指，會首先公佈五年規劃，與施政報告距離時間越短越好，因為規劃是首次做，如果可以盡早向市民交代，可以令大家更明白兩者關係，及對市民福祉的重要性。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會後見記者。（董素琛攝）

至於會否重推公屋租置計劃，李家超指，收到支持和不支持的意見，會小心研究。他指香港有置業階梯，基層有出租公營房屋、居屋、綠置居、私樓，希望市民上流。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

新皇崗口岸十一前通關？李家超：越早越好 要確保安全暢順

《香港01》早前報道新皇崗口岸最快九月通關，被問到會否爭取十一前啟用？參考體育園人流管理經驗，目前尚欠甚麼？李家超說，越早公開使用越好，要確保運作暢順、體驗良好，接收香港口岸區的建築物，有些部分還需添置電腦系統等設施，聯絡系統等。他稱，會做大量測試，包括系統是否暢順、壓力測試、突發事件應急演練、交通安排，會令公務員參與演練，測試整體運作，形容兩地政府都以盡快開通為目標。「越早開放越好。」

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會後見記者。（董素琛攝）

宏福苑收購動用土地收回條例？李家超：將最後階段決定

至於宏福苑收購業權方面，有居民關注驗樓報告不公開，認為是否引導賣業權，李家超被問到如何回應這些說法，以及會否動用土地收回條例？另外，宏福苑調查報告十月底是否會公布，行政問責、政治問責會否並存？

李家超指91.9%宏福苑居民簽署接受收購信件；65.7%完成簽署買賣合約，並指正式契約轉讓正有序進行，過程暢順。他目標希望居民盡量自願接受方案，因方案收購價是考慮所有因素後得出的價格。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

他希望盡量爭取早些完成收購安排，令宏福苑居民盡快恢復正常生活，至於會否用法律手段收購，他指將在最後階段決定。

系統改革、法律改革、追究責任。 行政長官李家超

他又指，聽證會完結後，正處理大量證據和資料，不會低估獨立委員會處理資料的壓力和問題的複雜性，很信任委員會的工作，政府會全力支持和配合。他指，更重視委員會之後提出的建議細節；驗樓報告方面，他指房屋局已經處理。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

香港首份五年規劃參考內地 料設20多個指標

政府上周在南屯門官立中學，舉辦第一場香港首個五年規劃和施政報告地區諮詢會，歷時兩小時，約130人獲安排出席。會上，李家超表明首個五年規劃會設立宏觀指標，參考內地不同城市政府，一般設20多個指標，每年再在不同領域進一步提出指標。至於施政報告每年有100多個指標，期間可以要求政策局和部門就具體領域設指標。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

政府在今年6月先後展開香港第一份五年規劃（2026—2030），以及2026年《施政報告》公眾諮詢。五年規劃諮詢將於本月14日結束，預計於9月公布。有消息指施政報告亦可能提前至9月發表。