宏福苑火災｜行政、政治問責並存？李家超12字回應　表明追究責任

歷時五個月、合共30場的大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會結束，坊間關注調查報告何時公布，以及行政及政治問責會否並存。行政長官李家超今日（9日）表明將「系統改革、法律改革、追究責任」。他指獨立委員會正處理大量證據和資料，政府很信任委員會，將全力支持和配合工作，並強調更重視委員會提出的建議，「我相信大家都不希望不幸事件再發生」。



大埔宏福苑五級火（陳永武攝）

李家超：全力支持和配合獨立委員會的工作

大埔宏福苑大火造成168人死亡，早前相關獨立委員會聽證會結束後，《香港01》接獲消息，委員會預計十月下旬向特首提交最終報告。李家超今日率司局長出席在九龍塘舉辦的首個五年規劃和施政報告的地區諮詢會。會後，他被《香港01》記者問及調查報告會否於十月底公布，以及會否同時展開行政和政治問責。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

李家超以12字回應提問：「系統改革、法律改革、追究責任。」他表示，獨立委員會正馬不停蹄地處理大量書面證供和資料，不會低估委員會所處理問題的複雜性、工作壓力，明白作出建議要嚴謹。

系統改革、法律改革、追究責任。 行政長官李家超

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

重視委員會提出建議 李家超：不希望不幸事件再發生

李家超強調政府很信任、並會全力支持和配合委員會的工作和要求，更重視委員會之後提出的建議細節，「我相信大家都不希望不幸事件再發生」。至於驗樓報告，他交給房屋局跟進，局方已有交代。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

宏福苑收購動用土地收回條例？李家超：將最後階段決定

李家超亦公布宏福苑收購最新情況，指91.9%宏福苑居民簽署接受收購信件、65.7%完成簽署買賣合約，正式契約轉讓正有序進行，過程暢順。他指，目標希望市民盡量自願接受政府的收購方案，因方案的收購價是考慮所有因素，酌情給出的價格。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

他指，希望盡量爭取早些完成收購安排，令宏福苑居民盡快恢復正常生活，至於最終會否用法律手段收購，他指「最後階段決定」，一定要穩妥推進。