管浩鳴：經濟轉型勿僅上游產業「獨樂樂」　忽略基層恐難根治矛盾

香港五年規劃公眾諮詢周五（14日）結束，選委界立法會議員管浩鳴今日（10日）撰文提醒政府，倘轉型過程只聚焦上游高精尖產業的培育，而忽略公共資源向基層與民生領域的合理傾斜，社會矛盾恐難得到根治。他說，經濟結構轉型不能只是少數上游產業、科技巨頭或尖端人才的「獨樂樂」，反問佔就業市場大多數的中老年勞動力、中小微企等要轉型，談何容易？他說若大部分打工仔女在轉型浪潮裏感到被邊緣化，無法分享發展紅利，反而衍生更複雜的社會摩擦。



選委界立法會議員管浩鳴。（香港01相片）

管浩鳴：切忌因一時數據改善而過於樂觀

管浩鳴在報章撰文表示，經濟指標的增長，往往偏向宏觀與統計層面表現，未必能即時且全面反映在基層市民與傳統行業的日常感知裏。當前香港正處於經濟結構轉型關鍵時期，而這場轉型究竟需歷時多久、其間會面對多少陣痛，至今仍是未知之數。

政府施政時宜保持警覺與前瞻，切忌因一時數據改善而過於樂觀。若未能審慎處理轉型期中的結構矛盾，恐怕會加劇社會經濟與貧富狀况分化，對長遠社會穩定帶來隱患。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴。（香港01相片）

管浩鳴：只聚焦上游產業忽略基層 社會矛盾恐難根治

管浩鳴指，香港在推動轉型過程裏，將大量資源投放在上游產業、科技創新、高增值服務業，是鞏固自身競爭力的必然選擇。惟發展經濟之最終目的，應是解決社會深層次矛盾。無論是長期困擾本港的住屋問題，還是日益沉重的福利與醫療負擔，其根源往往不在於總體資源匱乏，而在於資源配置失衡。

倘轉型過程只聚焦上游高精尖產業的培育，而忽略公共資源向基層與民生領域的合理傾斜，社會矛盾恐難得到根治。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴。（梁鵬威攝）

管浩鳴：打工仔轉型浪潮裏若感邊緣化 恐衍生社會摩擦

管浩鳴提醒更值得深思的是，這場經濟轉型能否讓廣大市民共同享受發展成果。他解釋，現實之中本港佔就業市場大多數的中老年勞動力、中小微企、傳統服務業從業者，要在短時間內實現技術或職能轉型，談何容易？

若大部分打工仔女在轉型浪潮裏感到被邊緣化，無法分享發展紅利，反而承擔了轉型過程的生活成本與就業壓力，改革所面對社會阻力勢必增加，甚至衍生更複雜的社會摩擦。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴。（梁鵬威攝）

管浩鳴：經濟轉型不能只是上游產業「獨樂樂」

他說一個負責任政府，在謀劃經濟轉型與長遠發展時，必須於「追求增長」與「社會公平」之間尋求精準平衡。他指當局應主動與工會、中小企商會、社福界等不同持份者深入商討，廣納群言。唯有確保改革進程具包容性，讓大多數市民皆能受惠，香港方能在轉型之路上走得更穩健。