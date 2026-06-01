非常父母家中產子拒交DNA申出世紙　管浩鳴稱聞所未聞促立會修例

女童Lily的港人父母回港後，母親關小姐聲稱在家分娩誕下幼子Danny，現已兩個月大，但拒絕提交DNA核實血緣，導致Danny至今仍是無出世紙的「無證兒童」。立法會議員管浩鳴指，事件聞所未聞，認為父母在子女出世後未帶到醫院的做法危險及不負責任，嚴格而言是疏忽照顧兒童。他又指，現時法例在規管「在家分娩」上有灰色地帶，認為立法會有必要修例，規定即使產婦意外在家分娩，父母亦必須在限時內將嬰兒送院。



曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今仍是無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／黃學潤攝）

選委界立法會議員管浩鳴。（資料圖片／梁鵬威攝）

立法會議員管浩鳴今日（1日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，涉事父母的行徑「聞所未聞」，且超越一般人認知。他提到，香港法例雖沒有限制孕婦不能在家中分娩，但法例已有一段時間，認為立法會有必要修例，「似乎可能立法會遲啲都要傾傾……可能要規定就算你意外地喺屋企出生之後，你有責任幾耐之後，一定要帶（嬰兒）去醫院」，否則嚴格而言等同「疏忽照顧兒童」。

管浩鳴認為，若涉事父母在沒有專業醫護人員協助下自行分娩，事後亦不前往醫院求診，對母嬰雙方極度不負責任，「一個BB啱啱出世，你自己剪咗臍帶，然後究竟點呢？你健康你都要睇㗎嘛」，形容其行為「嚴格嚟講都係疏忽照顧兒童」。

曾先生及關小姐聲稱兒子「在家分娩」，並拒絕提交DNA核實血緣，導致男童至今淪為無出世紙的「無證兒童」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

被問到社署等應否介入，他認為問題似乎在於當事人不合作，認為若無醫院發出的出生證明，當局要求當事人進行DNA親子鑑定是合理做法，「希望佢都合作少少」。