翁金驊捲體罰風波｜管浩鳴斥公審欺凌涉襲擊罪　助教無勸阻如共犯

為漢華中學擔任籃球教練的籃球名帥翁金驊涉嫌逼學生自摑，捲體罰風波引發爭議。翁金驊被暫停職務，校方與警方密切聯繫，且展開調查。身任多間學校校監的選委界立法會議員管浩鳴今天（2日）接受《香港01》訪問時表示，翁金驊行為涉及欺凌不可接受，且形同公審，身旁兩位疑似助教亦沒有上前勸阻，等同共犯行為，損學生自尊心。他表示，學校可按嚴重程度報警處理，可控普通襲擊罪。



片段中一名籃球隊學生被翁金驊強逼自摑。（Threads影片截圖）

網上流傳一名男學生被教練嚴厲指責，且被逼用左手自摑臉部。現場更有多名學生圍觀，當中包括其他校隊以及兩位疑似助教，畫面中未見有人阻止。涉事教練翁金驊為前香港籃球隊隊員，自退出港隊後一直擔任學界籃球隊教練，漢華中學籃球校隊一直為學界傳統勁旅，影片流出後引起關注。

選委界立法會議員管浩鳴。（梁鵬威攝）

管浩鳴斥公審欺凌涉襲擊罪 助教無勸阻如共犯

本身是多所學校校監的社聯主席管浩鳴表示，片中涉事的籃球教練行為不可接受，當中涉及欺凌，且形同公審，身旁兩位疑似助教亦沒有上前勸阻，等同於共犯行為，此舉會令學生自尊心受到傷害，違背教育者保護學生的職責。他表示，由於證據確鑿，嚴格來說涉事教練的行為可被告普通襲擊罪。

無論學生做錯咩事，都應該要保護佢哋，而唔係用呢種方法去教訓。 立法會議員管浩鳴

被問到學校會如何處理有關體罰的投訴，管浩鳴表示若程度嚴重需要報警處理，或向相關老師發出警告信；由於涉事教練為外聘，校方或需與外聘商溝通及處理。

管浩鳴續指，部分學校面對類似事件或因為教練的教學質素而酌情處理。然而，由於是次風波具有充足證據，校方不應為了保持校隊競爭力而忽視事件嚴重性。