謝振中獲任新聞處處長 周二履新 回歸後首名非政務官掌新聞處
撰文：文維廣
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消息指，警隊出身的特首辦新聞統籌專員謝振中獲委任為新聞處處長，職級為D6，合約期3年，明日（5日）履新，打破回歸以來由政務官執掌新聞處的傳統。
謝振中是誰？
49歲的謝振中科大畢業，擁有財務學工商管理學學士學位，曾在銀行業工作，其後加入警隊，於2015年調任警察公共關係科，2019年修例風波期間，他每日主持警方記者會，漸為公眾熟悉。
2022年李家超上任特首，謝振中在特首辦出任傳訊秘書，為特首策劃宣傳活動及管理多個社交媒體，並於2024年晉升為新聞統籌專員，職級為D4。
前新聞處處長、56歲的廖李可期升任新聞處處長不足一年，已「坐正」D6級政務官，今年3月底升職至D8級常秘。她升職後，新聞處處長一位一直懸空，由一名副處長署任。政府今年2月公開招聘新聞處處長及食環署署長，入職需要有至少15年行政管理經驗、卓越的智力與政治觸覺、戰略思維、熟悉傳媒事務，並在公共關係方面具備優秀往績。
新聞處處長屬首次公開招聘，有別於歷任處長篤定皆為政務官的做法。回歸後，11名新聞處處長都是政務官，包括目前為財政司副司長的黃偉綸、前局長聶德權和邱騰華、駐京辦主任鄭偉源、朱曼鈴、黃智祖、馮程淑儀等。上任新聞處處長則是2021年透過內部招聘，由陳偉偉「跳級」擔任。
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