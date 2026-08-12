朱鎔基逝世｜葉劉憶獲認可豎「拇指公」：沉痛哀悼、佢好鼓勵我哋

國務院前總理朱鎔基今天（12日）11時06分在北京因病去世，享年98歲。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》訪問時表示沉痛哀悼，並指朱鎔基在非常關心香港，憶述回歸之初香港遇到「非典」、房地產危機等，經濟低迷，朱鎔基多次訪港「好鼓勵我哋」。曾獲朱鎔基豎「拇指公」肯定的她，形容對方「好隨和」，「好感謝佢咁關心香港」。



朱鎔基遺像。（新華社）

憶述朱鎔基曾背《獅子山下》鼓勵港人

葉劉淑儀形容朱鎔基「好隨和，見到香港官員好開心」，在總理任上多次訪港，非常關心香港。她憶述，2002年11月19日晚，時任國務院總理的朱鎔基參與禮賓府的歡迎晚宴時，即席背出《獅子山下》歌詞以鼓勵香港人。

佢因為知道，當時我哋經濟低迷，一回歸就遇到非典、負資產、房市不景。香港人嗰陣時候缺乏信心，佢就用《獅子山下》鼓勵我哋。 葉劉淑儀

翻查資料，香港當時剛剛經歷金融危機，朱鎔基一連三天到港考察訪問，晚宴當晚脫稿發表講話，強調中央堅定支持香港，並直言：「如果香港搞不好，那我們豈不成了民族罪人？」

朱鎔基對葉劉豎「拇指公」。（資料圖片）

曾豎拇指肯定時任保安局長葉劉

葉劉淑儀於2001年擔任保安局局長時，曾在比利時出席該國首相為朱鎔基設的晚宴，朱鎔基當時鼓勵香港人團結一致和上進，並對她豎起「拇指公」以示肯定。提及往事，葉劉稱感受到朱鎔基非常關心香港。