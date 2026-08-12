朱鎔基逝世｜新聞聯播第三條播出完整訃告　時長約11分半

新華社報道，前國務院總理朱鎔基（朱镕基）今天（12日）在北京因病去世，享年98歲。央視總台《新聞聯播》今日將朱鎔基訃告排在第三條播報，主播在播報中完整讀出訃告，時長約為11分半。



新聞聯播第一條新聞播報西部交通網建設，報道指習近平總書記強調，要堅持以大開放促進大開發，提高西部地區對外開放水平。十五五開局之年，中國綜合立體交通網建設加快向西部縱深推進；第二條新聞則播報《江澤民》紀錄片繼續播出消息。

習近平考察。（新聞聯播）

朱鎔基逝世消息排在第三條播報，主播在播報中完整讀出訃告，時長約為11分半。

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朱鎔基逝世。（新聞聯播）

此前報道

據了解，《新聞聯播》報道有其常規排名，便是最高領導人（現為中共總書記、國家主席習近平）的消息會排在第一條播出，之後就是按常委排序，然後才是前任領導人（前任最高領導人死訊除外）消息。

前國務院總理李克強逝世時，其訃告排在第三條播報。主播在播報中完整讀出訃告，時長12分鐘。國務院總理李鵬2019年逝世，在當年7月23日播出的《新聞聯播》中，頭條為習近平再次會見阿聯酋阿布紮比王儲，然後是李克強在上海考察，再然後是全國政協召開「加強農村基本公共文化服務建設」專題協商會。到第四條才是「中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協訃告，李鵬同志逝世」，時長10分鐘。

前任最高領導人死訊亦會放在頭條。

不過，若是前任最高領導人逝世，則會排在頭條。例如2022年11月30日播出的《新聞聯播》中，便是率先播報江澤民因病在上海逝世的消息，期間先是時長達1分鐘的哀樂，然後是中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會告全黨全軍全國各族人民書，時長23分鐘。再然後是宣讀江澤民治喪委員會名單，時長18分鐘。第四條是1分多鐘的江澤民治喪委員會公告（第1號），第五則是再播哀樂，達約3分鐘。

至於《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《在黨的十九屆七中全會第二次全體會議上的講話》，在當日《新聞聯播》排到了第六條播報。