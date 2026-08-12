社工持續進修要求拖逾兩年　註冊局內部有「微言」｜政圈風聲

2024年勞工及褔利局提出修例，整治社工註冊局，並賦權註冊局為社工制定持續專業進修要求。修例迄今逾兩年，註冊局仍未提出進修要求。據了解，註冊局內主責制定進修要求的「持續專業進修委員會」，仍未向全體成員交代完整方案，惹來部分人微言，質疑委員會工作進展太慢，更將予頭指向委員會主席、勞褔局前常秘譚贛蘭。



不過，有消息人士指，委員會初步已制定進修要求框架，待內部討論微調後，便會向全體成員交代；勞褔局回覆《香港01》指，進修要求涵蓋全港所有註冊社工，影響廣泛，註冊局須深入研究，並充分諮詢業界意見。當局了解註冊局已設立委員會，研究持續專業發展框架及推進相關事宜。



孫玉函主持社工註冊局成員宣誓。（政府新聞處圖片）

孫玉菡24年發文炮轟社工註冊局五宗罪

勞褔局局長孫玉菡在2024年5月發千字文炮轟當屆社工註冊局，列出該局「五宗罪」，包括未採取具體行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國安罪行的人士成註冊社工；停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」，致使註冊局推動社工專業持續專業發展的工作停滯不前等。同年7月，立法會通過《社會工作者註冊（修訂）條例草案》，完善註冊局管治，並賦權註冊局為社工設立持續專業進修要求等。

當時孫玉菡指，修例可讓註冊局「重回正軌」，又稱由於希望社工「在專業的道路上做功夫」，故引入強制持續進修要求，但相關的要求內容、形式則交由註冊局決定，料要經一段時間討論諮詢。

有成員促交代細節 憂譚贛蘭公務多 「冷落」制定工作

雖然孫玉菡早已明言要經一段時間討論。不過，據了解，註冊局部分成員對遲遲未有進展有「微言」。有成員曾關注制定情況，社工註冊局主席許宗盛亦有多番「提醒」進度，但「持續專業進修委員會」主席譚贛蘭至今未有交代具體詳情，包括時間表及路線圖。

有註冊局成員表示，明白工作複雜需時，但持續進修要求涉及法例安排，屬重大事情，「大家都希望知道進度，大致去到咩地步」。另有成員坦言，不明白為何至今仍未有具體方案，質疑作為委員會主席的譚贛蘭，或因身兼社協會長、心連心大行動副主席、心連心學院院長等數職，致「冷落」制定進修要求工作。

社工註冊局成員吳錦華。（資料圖片）

吳錦華冀可於27年內落實方案

身兼社工註冊局成員的立法會議員吳錦華表示，進修要求為新事物，加上過程中需諮詢業界不同持份者，需要一定時間。被問到預計何時能完成制定時，他期望，譚贛蘭可於2027年7月任期屆滿前落實制定方案，以免換屆後需要再重新討論。

勞工及福利局局長孫玉菡在政府總部主持社工註冊局成員宣誓儀式。（政府新聞處）

消息人士：委員會初步制定進修要求框架

有消息人士表示，委員會已初步制定進修要求框架，待內部討論微調後，會作公眾諮詢，以及向全體委員會交代。該人士又指，制定進修要求涉及問題複雜，例如要決定哪些機構可以提供進修服務；身體抱恙致未能完成進修要求應當如何處理；計分要求等。

消息人士形容，進修要求對業界深遠，而且社褔界內部一直有自我進修的「傳統」，進修要求未至於十分急切，委員會需審慎考慮不同情況，才可負責任提出方案，強調不希望進修要求「會卡死業界」，「唔係希望阻住人做唔到社工」。該人士亦透露，為免日後出現執行上的問題，委員會正考慮為於正式推出計劃前，以試行形式制定持續專業進修要求。

鄧家彪：再拖落去不理想 狄志遠：未推「慢咗啲」

本身是註冊社工的立法會褔利事務委員會委員鄧家彪指，社會對社工註冊局有更高期望，不但是交錢、沒有犯事，便可以續牌。他續稱，註冊局順理管治後回到專業，亦要提升專業能力，使公眾有信心，倘沒進修要求難交代。不過他認為，現階段難言制定死線，惟再拖落去不理想。

社福界前立法會議員狄志遠認為，一般而言花一年時間可完成制持續進修要求，然而立法會修例至今，尚未推出持續進修要求「慢咗啲」，相信業界對社工需要持續進修一事沒有爭議，希望註冊局年底前可以完成制定。他強調，對持續進修屬必要之舉，確保業界與時俱進，並給予社會公信力。

勞褔局：影響廣泛須深入研究 註冊局已設委員會推進

被問及是否滿意目前註冊局制定進修要求進度，以及會否催促註冊局，並訂定時間表。勞福局回覆指，持續專業發展要求涵蓋全港所有註冊社工，影響廣泛，註冊局須深入研究，並充分諮詢業界意見，以制訂合適的方案。局方了解註冊局已設立委員會，研究持續專業發展框架及推進相關事宜。