公務員副秘「升官」掌回歸30年慶典　歷任大多官拜常秘｜政圈風聲

明年香港特區回歸30周年，中國人對「逢五逢十」的紀念日慶祝活動一般都規格更高、規模更大。回歸25周年，國家主席習近平訪港，為李家超政府新班子監誓，明年七一固然受重視。民政及青年事務局最新成立「項目策劃辦公室」，主任張誼由D4級的公務員事務局副秘書長，升任D6級執掌回歸30周年活動。



據了解，張誼早於八月之前已「埋位」，近月8人編制「齊腳」。當中，包括張誼舊同事、退休後再「出山」的公務員事務局一般職系前處長陳信禧。歷任回歸慶典策劃辦公室主任大多官拜常秘，聽聞官場對張誼風評不錯，指她能幹，相信若她表現良好，有機會更上一層樓。



港府設專責辦公室策劃回歸30周年活動

回歸29周年剛過一個月，港府已起動籌備明年香港特區成立30周年慶祝活動，包括在本年度成立一個督導委員會，督導策劃、制訂策略和統籌等流程工作，並會設立專責事務組和辦公室，負責策劃和統籌一系列的慶祝活動，包括大型慶典和亮點活動、社區參與項目，以及在內地及海外主要城市舉辦宣傳活動等。

2022年時任政務司司長李家超公布的回歸25周年活動超過一百項。（政府新聞處）

目前，慶祝活動仍在早期構思和研究階段。據了解，政策局都要「拋橋」謀劃其範疇的活動，最簡單莫過於將以往回歸29周年活動，改名30周年再推。教育局上周向全港中小學及特殊學校校長發通函，通知新學年的國教規劃年曆。當中，透露因應明年回歸30周年，學校可於回歸紀念日或前後上課日舉辦慶祝活動，包括升國旗儀式及奏唱國歌，並可安排校園壁畫創作和心意卡設計活動，同賀特區成立30周年。

2022年時任政務司司長李家超公布的回歸25周年活動超過一百項。（政府新聞處）

料12月透露回歸30周年活動

活動當然不只升旗、創作比賽，翻查資料，2022年時任政務司司長李家超公布的回歸25周年活動超過一百項，包括大型展覽展出敦煌窟洞珍貴文物、珍稀史前恐龍化石標本和來自意大利國立卡波迪蒙特博物館的巴洛克時期繪畫珍藏等。同時，亦要設計回歸30周年官方標誌。根據往績，一系列慶祝活動及籌備工作，早七個月要公布，換言之最快今年12月會透露。

習近平訪港在西九高鐵站發表演講。（美聯社）

回歸30周年大日子，政界普遍相信國家主席習近平會訪港。（資料圖片）

公務員副秘書長張誼「升官」掌回歸30年慶典

回歸30周年大日子，政界普遍相信國家主席習近平如上次25周年般訪港，並為新一屆特區政府班子監誓，固然受重視。民政及青年事務局最新成立「項目策劃辦事室」，主任張誼由D4級的公務員事務局副秘書長，升任D6級執掌回歸30周年活動，出任項目策劃辦公室主任。

張誼（政府新聞處）

退休處長陳信禧「出山」 助舊同事張誼策劃慶典活動

據了解，張誼早於八月之前已「埋位」，近月8人編制「齊腳」。她旗下有1名副主任、1名助理主任、4名行政主任級人員及1名總經理。當中，張誼的舊同事、公務員事務局一般職系前處長陳信禧，去年底退休後再「出山」。陳信禧任職政府近40年，是簡稱「EO」的行政主任，以及文書及秘書職系的首長。他較為人熟悉的工作，是疫情期間調配萬人統籌全民檢測。

今次張誼領軍回歸30周年慶典，亦是她獲得高層信任的表現。如表現良好，已升為D6級的張誼完成慶典活動後，至少可出任署長級的部門首長。如回歸20周年的慶典統籌辦公室主任梁松泰，完成慶典任務後，先後出任郵政署長及社署署長。

麥德偉。（歐嘉樂攝）

回歸10周年的慶典籌備辦公室主任楊立門，2007年完成任務後，同年升任發展局常任秘書長（規劃及地政）。（政府新聞處）

歷任慶典辦主任大多官拜常秘

不過，翻查資料，歷任回歸慶典策劃辦公室主任大多官拜常秘，如回歸25周年的項目策劃辦公室主任麥德偉，之後升任創科局常秘；回歸10周年的慶典籌備辦公室主任楊立門，2007年完成任務後，同年升任發展局常任秘書長（規劃及地政），其後先後出任公務員事務局常任秘書長（特別職務）、民政事務局常任秘書長。聽聞官場對張誼風評不錯，指她能幹，相信若她表現良好，有機會更上一層樓。