五年規劃｜城大提跨境康養藍圖 倡設一站式平台應對人口老化

香港首份五年規劃公眾諮詢明天（14日）結束。城市大學大灣區研究中心今日（13日）聯同民建聯立法會議員洪錦鉉、張培剛，以及港區全國人大代表林順潮發表跨境康養藍圖，建議政府將跨境康養納入香港應對人口老齡化、大灣區民生融合和銀髮經濟發展的整體部署，並建設一站式跨境康養平台，整合政策、院舍、醫療、社福、支付、交通及法律等資訊。



長者獲取跨境康養資訊碎片化

城市大學研究發現受訪者在內地養老的整體感受評分達88.2分，惟大多受訪長者對多項跨境康養核心政策仍呈明顯「高需求、低知曉、低使用」落差，獲取資訊渠道亦較為碎片化。

研究認為，政府近年持續擴展「廣東院舍照顧服務計劃」、長者醫療券大灣區試點、優化跨境醫療補貼及支付機制，已為大灣區跨境康養打下基礎。下一步應聚焦政策整合、資訊貫通、服務聯通等保障機制，構建跨境協同聯動服務體系，有效降低長者及家屬在資訊獲取及選擇方面的不確定性，全面提升跨境康養服務落地效能。

倡跨境康養納入應對人口老化、銀髮經濟發展部署

研究團隊建議，政府提升跨境康養戰略定位，將跨境康養納入香港應對人口老齡化、大灣區民生融合和銀髮經濟發展的整體部署，推動政府拓展職能，由安老服務財政供給者轉型為銀髮生態頂層召集人，破解政策落地壁壘，釋放跨境康養及銀髮產業雙重潛力。同時，建設一站式跨境康養平台，整合政策、院舍、醫療、社福、支付、交通及法律等資訊。

林順潮：跨境康養首先要讓醫療接得上

林順潮表示，對很多長者而言，選擇在哪裏養老，最大的安全感來自醫療。他認為，現有長者醫療券大灣區試點，及醫健通跨境健康紀錄已建立基礎，下一步應進一步提升醫療服務的連續性和可及性。

張培剛指，對居住在公屋的長者，住屋安排往往是晚年安全感的重要部分，認為政府在推行跨境安老時，應清楚說明租務、家庭成員、公屋安排等。