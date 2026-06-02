籃球名帥翁金驊捲體罰學生風波　救助兒童會表關注　何敬康籲交代

社交平台周一（1日）流傳短片一名男生懷疑被相信是教練的男子責罰，畫面見到男生遭教練捉著左手疑似自摑，引起熱議，而短片中的教練，有指是香港籃球名宿及學界名帥翁金驊。



一直關注體育事宜的立法會議員何敬康今日（2日）在商台節目表示，單從現有片段所見，確實難為有關教練解釋，認為教練本人必須解釋，校方亦要交代。何敬康指，無論力度大與小，掌摑都是頗侮辱性行為無論任何人動手，都不是一項友善舉動。



《香港01》正向翁金驊、教育局及涉事漢華中學查詢，前者手機接駁至留言信箱，而校方代表在校外表示暫不接受採訪。



圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

該段短片約約半分鐘，發帖者指現場為港島區一家中學，發布者未交代事發時間，僅指籃球隊教練疑似體罰學生，暫時未知涉事學校是否知情。

根據畫面，現場除受罰男生及教練，另被約20名相信是籃球隊成員包圍，教練身旁另有兩名疑似教員的成年人。受罰者當時仍背著背包，其他成員則已更換球衣，未知是否遲到。一教練先將男生手上的外套丟到地上，隨即捉起男生左手自行拍打臉部數次。

之後，教練一直捉著學生的手，再迫其大力自摑至少3下。在教練放手之後，男生還主動自摑多一次，然後把雙手放在身後，續聽取教練說話。

《香港01》6月2日上午到涉事的漢華中學欲向校方了解事件查詢，校方代表表示暫不接受採訪。（黃煦緻攝）

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊。（資料圖片）

香港救助兒童會今日強調，對於任何形式對待兒童的暴力，採取「零容忍」的態度。每一名兒童都應在安全、受尊重和免於恐懼的環境下學習、運動和成長。任何服務兒童的機構代表，包括職員、教練、義工及其他與兒童接觸的人員，在任何情況下都絕不應對兒童服務使用者作出任何形式的身體暴力或不當對待。

香港救助兒童會呼籲學校採取一切必要措施保障涉事學生福祉

就今次事件，香港救助兒童會呼籲相關學校及機構以兒童最佳利益為首要考慮，採取一切必要措施保障涉事學生及其他在場兒童的安全與福祉，包括提供適切的情緒支援、清晰的跟進機制。

圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

何敬康：無論力度大與小 掌摑都是頗侮辱性行為

稱與翁金驊認識的何敬康今日在商台節目表示，單從現有片段所見，確實難為有關教練解釋，認為教練本人必須解釋，校方亦要交代。何敬康指，無論力度大與小，掌摑都是頗侮辱性行為，而無論任何人動手，都不是一項友善舉動。