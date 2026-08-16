本地啤酒廠受限工廈地契禁試酒　何敬康參考外地倡設牌照鬆綁限制

本港大部分小型精釀啤酒廠只能選址工業大廈，惟受地契用途及相關牌照規管，酒廠的日常營運正面對不少限制，包括無法在工廈廠址內合規銷售，參觀訪客未能即場試飲自家釀造啤酒。反觀外地，不少國家為釀酒廠度身訂造專屬制度，如澳洲容許持牌釀酒廠在廠房內供顧客即場飲用自家生產酒精飲品。



新民黨立法會議員何敬康建議增設小型啤酒廠試酒牌照「Taproom Licence」，訂立面積、接待人流上限等，相信有助推廣「香港品牌」，釋放手工啤酒廠的文旅潛力。



何敬康前天（14日）參觀位於葵涌的本地精釀啤酒廠Yardley Brothers，了解香港本土啤酒由原料選配、釀造發酵，以至入罐包裝的完整生產工序。（何敬康FB）

大部分小啤酒廠選址工廈 受制於租金貴、佔地大

何敬康前天（14日）參觀位於葵涌的本地精釀啤酒廠Yardley Brothers，了解香港本土啤酒由原料選配、釀造發酵，以至入罐包裝的完整生產工序。他說，市區商業地段租金高昂，加上生產過程需佔用較大空間，本港大部分小型精釀啤酒廠只能選址工業大廈。啤酒釀造本質上屬工業及食物製造活動，啤酒廠一般須向食物環境衞生署申領「食物製造廠牌照」，方可於工廈內合法營運。

何敬康前天（14日）參觀位於葵涌的本地精釀啤酒廠Yardley Brothers，了解香港本土啤酒由原料選配、釀造發酵，以至入罐包裝的完整生產工序。（何敬康FB）

地契僅容許工業或倉儲用途 啤酒廠禁試酒

不過，工廈受地契條款嚴格約束，何敬康指絕大多數工業單位僅容許作工業或倉儲用途。除少數可招待大廈員工並持有「工廠食堂牌照」的處所外，其他場地幾乎嚴禁向公眾提供任何形式的消費及餐飲服務。海外啤酒廠十分普遍的「Taproom」模式，即於廠房內劃設小型試飲區，讓訪客在參觀生產過程後，可付費即場品嚐新鮮釀造的啤酒，在香港現行制度下，並無清晰合法的合規路徑可循，導致該體驗模式難以在本地工廈酒廠落地。

何敬康前天（14日）參觀位於葵涌的本地精釀啤酒廠Yardley Brothers，了解香港本土啤酒由原料選配、釀造發酵，以至入罐包裝的完整生產工序。（何敬康FB）

何敬康倡設專屬牌照 訂面積、人流上限鬆綁限制

為進一步推廣「香港品牌」，同時釋放手工啤酒廠的文旅潛力，何敬康建議在現行監管框架下，增設專屬的「Taproom Licence」（小型啤酒廠廠內試酒許可）。當啤酒廠已持有有效「食物製造廠牌照」，可容許符合資格的小型本土啤酒廠於廠房內劃定專屬區域，供公眾試飲其自家釀造的啤酒。

該試酒區須受嚴格條件規管，包括面積上限、人流管控、消防安全及防止未成年人士飲酒等要求，並明確將此附屬設施與獨立酒吧、餐廳的營運模式有所區別，確保廠房核心業務仍為啤酒生產，試飲服務僅屬附屬配套，避免工廈單位變相經營酒吧。

何敬康前天（14日）參觀位於葵涌的本地精釀啤酒廠Yardley Brothers，了解香港本土啤酒由原料選配、釀造發酵，以至入罐包裝的完整生產工序。（何敬康FB）

澳洲設「生產商酒牌」供顧客試酒 加拿大設容量上限

他說，環顧國際經驗，不少國家已為釀酒廠設立度身訂造的專屬制度。以澳洲維多利亞州為例，當地設有「生產商酒牌」（Producer's Liquor Licence），專為酒廠、酒莊等生產商量身設計，容許持牌釀酒廠在廠房內供顧客即場飲用其自產的酒精飲品，並提供外賣服務。該制度的關鍵，在於透過專屬牌照，將Taproom明確界定為生產活動的延伸，令酒廠可合規地豐富訪客體驗。

在空間及人流規管方面，加拿大卑詩省北溫哥華市在2019年修訂工業用途附例，在Shipyards區域建立啤酒廠區（Brewery District），明確將試酒室定位為啤酒廠的附屬設施，並設定清晰的量化標準，例如試酒室面積上限為總樓面面積的30%，最高不超過約80平方米，可容納約50名顧客，此類量化標準可作為香港制訂Taproom營運規範時的參考依據。

何敬康前天（14日）參觀位於葵涌的本地精釀啤酒廠Yardley Brothers，了解香港本土啤酒由原料選配、釀造發酵，以至入罐包裝的完整生產工序。（何敬康FB）

他說，香港啤酒市場規模龐大，單是「國際七人欖球賽」三日賽事，便曾售出超過8萬公升啤酒，足見市民及旅客對啤酒消費的需求與消遣潛力。若能在現行「食物製造廠牌照」基礎上，增設專屬的「Taproom Licence」，相信有助打造及推廣「香港品牌」，讓消費者親身體驗釀造過程與品牌故事，加深對「香港製造」的認識與認同，同時提升旅遊吸引力及消費體驗，尤其可開拓海外龐大的啤酒愛好者市場。同時，亦有助活化現有工業空間，為傳統工業區注入新動力。