香港出生人口跌穿3萬 2萬元新生兒獎勵金10月屆滿成施政報告焦點
2026年施政報告即將公布，而實施3年的新生嬰兒獎勵金將於今年10月屆滿，爸媽們非常留意政府會否宣佈延續政策。同時，香港出生人口持續下跌，而最新數據顯示年中出生人數首次跌穿3萬，令外界關注政府會否推出更多措施鼓勵生育。
新一份施政報告預計將於下月發表，而2023年推出的2萬元新生嬰兒獎勵金將於今年10月24日截止申請，許多人都關注政府會否延續新生嬰兒獎勵金政策。
本港出生人口持續下跌 最新數據首次跌穿3萬
根據政府統計處的最新數據反映，本港的出生人口持續下跌，最新年中數字首次跌穿3萬。由2025年中到2026年中，共有約2.97萬名嬰兒出生，較10年前約的5.98萬人減少約一半。
過去10年，本港的出生人數整體呈下降趨勢，2019年中至2021年出現明顯跌幅，出生人數由約4.9萬降至3.85萬，兩年間下跌約22%。雖然2022年至2023年間曾短暫回升，但未能扭轉跌勢。
政府推多項鼓勵生育措施 仍未能扭轉出生人口跌勢
為鼓勵生育，政府自2023年起，陸續推出多項支援家庭的措施，包括向合資格的新生嬰兒家庭發放2萬元現金獎勵、讓有初生嬰兒的家庭縮短公屋輪候時間，以及增加幼兒照顧服務名額等。
當中新生嬰兒獎勵金屬於為期3年的暫時措施，計劃涵蓋至2026年10月24日出生的嬰兒，計劃之後會否繼續仍有待政府公布。不過，就目前數據可見，現行的鼓勵生育措施，仍然未能扭轉出生人口持續下跌的趨勢。
新施政報告即將公布 2萬元現金獎勵金政策成焦點
陳茂波在本年初的財政預算案中，落實了提高子女免稅額、已婚人士免稅額等措施，但仍未有回應早前跨政黨提出的兒童醫療券、育兒津貼、延續新生嬰兒獎勵金及外傭開支扣稅等建議。隨着新一份施政報告即將公布，不少人都關注政府會否進一步推出支援生育的措施。
2023年鼓勵生育政策回顧
新生嬰兒獎勵金
向每名於今日起在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放一筆過2萬元現金獎勵，為期三年，之後再作檢討。
提高與居所有關的稅項扣除最高限額
2024-25課稅年度起，如納稅人與在今日或之後首個出生的子女同住，其「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將由10萬元提高兩成至12萬元，直至該名同住子女滿18歲為止。
資助出售單位優先安排
房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，增加新生嬰兒家庭成功購買資助出售單位的機會。由2024推出的居屋開始，預留部份單位配額，讓今天或之後有嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓，直至該名子女年滿三歲為止。
每次出售居屋及綠置居會額外預留單位總數10%作優先選樓。
公屋優先安排
房委會將推出「家有初生優先配屋計劃」，加快新生嬰兒家庭的公屋申請獲編配公屋，今天或之後有嬰兒出生的家庭，可縮減一年輪候時間，2024年4月生效。