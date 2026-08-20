香港出生人口跌穿3萬　2萬元新生兒獎勵金10月屆滿成施政報告焦點

2026年施政報告即將公布，而實施3年的新生嬰兒獎勵金將於今年10月屆滿，爸媽們非常留意政府會否宣佈延續政策。同時，香港出生人口持續下跌，而最新數據顯示年中出生人數首次跌穿3萬，令外界關注政府會否推出更多措施鼓勵生育。



新一份施政報告預計將於下月發表，而2023年推出的2萬元新生嬰兒獎勵金將於今年10月24日截止申請，許多人都關注政府會否延續新生嬰兒獎勵金政策。

本港出生人口持續下跌 最新數據首次跌穿3萬

根據政府統計處的最新數據反映，本港的出生人口持續下跌，最新年中數字首次跌穿3萬。由2025年中到2026年中，共有約2.97萬名嬰兒出生，較10年前約的5.98萬人減少約一半。

過去10年，本港的出生人數整體呈下降趨勢，2019年中至2021年出現明顯跌幅，出生人數由約4.9萬降至3.85萬，兩年間下跌約22%。雖然2022年至2023年間曾短暫回升，但未能扭轉跌勢。

由2025年中到2026年中，共有約2.97萬名嬰兒出生，較10年前約的5.98萬人減少約一半。（Freepik）

政府推多項鼓勵生育措施 仍未能扭轉出生人口跌勢

為鼓勵生育，政府自2023年起，陸續推出多項支援家庭的措施，包括向合資格的新生嬰兒家庭發放2萬元現金獎勵、讓有初生嬰兒的家庭縮短公屋輪候時間，以及增加幼兒照顧服務名額等。

當中新生嬰兒獎勵金屬於為期3年的暫時措施，計劃涵蓋至2026年10月24日出生的嬰兒，計劃之後會否繼續仍有待政府公布。不過，就目前數據可見，現行的鼓勵生育措施，仍然未能扭轉出生人口持續下跌的趨勢。

新施政報告即將公布 2萬元現金獎勵金政策成焦點

陳茂波在本年初的財政預算案中，落實了提高子女免稅額、已婚人士免稅額等措施，但仍未有回應早前跨政黨提出的兒童醫療券、育兒津貼、延續新生嬰兒獎勵金及外傭開支扣稅等建議。隨着新一份施政報告即將公布，不少人都關注政府會否進一步推出支援生育的措施。

2023年鼓勵生育政策回顧