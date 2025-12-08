立法會選舉｜大埔火災後民建聯大跌票　陳克勤：有人借火抹黑

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉結果出爐，建制最大黨民建聯雖然今次在10個地方選區中各取一席，仍維持10個直選議席，但今屆總得票僅431,457票，較上屆的680,833票大跌近25萬票，跌幅達36.6%，是直選跌票最多的政黨。



大埔宏福苑火災所在的選區新界東北，黨主席陳克勤今屆得票跌幅達33.8%。他今天（8日）下午開記者會回應大埔火災對選情影響，他說所有候選人都盡最大努力拉票，是有人借大火抹黑民建聯，相信選民眼睛雪亮。



12月8日，立法會換屆選舉結果出爐，建制最大黨民建聯會見傳媒。（賴卓盈攝）

民建聯直選保10席卻失25萬票 一區失5.6萬票大跌68%

新界東北選區現屆議員民建聯陳克勤及新民黨李梓敬均成功連任，不過陳克勤今屆得票僅41,612票，較上屆少21,243票，跌幅達33.8%。不過民建聯失票最多的是包括將軍澳的新界東南選區，得票比上屆減少5.6萬票，大跌68.2%。

大埔火災後民建聯大跌票 陳克勤：有人借火抹黑

被問到大埔火災會否影響選情，以及新界東北選區廢票最多受關注，陳克勤表示，直選議員深挖選票，所有候選人都盡最大努力拉票，指有人借大火抹黑民建聯，相信選民眼睛雪亮。

受災情影響的三個票站，民建聯得票率都居於前列，他說證明宏福苑市民對民建聯有期望，希望做好重建家園工作，火災會影響社區氣氛，但救災工作會不斷做。