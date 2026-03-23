民建聯換屆｜陳克勤要求黃碧嬌配合獨立委員會：如行為不當會處理

大埔宏福苑大火獨立委員會明天（24日）繼續聽證會，料陸續傳召證人。大維修期間曾任宏福苑法團顧問的大埔區議員黃碧嬌被委員會要求索取證供。民建聯主席陳克勤今天（23日）率領換屆後新領導層見記者，被問到黃碧嬌自動當選黨內監察委員時，他說，如果調查發現行為不當，會對相關人士作出處理。



民建聯大埔區議員黃碧嬌。（梁鵬威攝）

黃碧嬌未明言會否配合出席宏福苑聽證會

黃碧嬌上周六（21日）向《香港01》表示，「未收到」委員會要求傳召作供，已委託律師處理。她早前被委員會要求索取證供，若收到出席聽證會的要求時會否現身，她表示「回應到此」，未明言會否配合出席。

委員會早前披露宏福苑居民曾質疑業主大會有收授權票問題，指開業主大會前夕，有居民投訴明明當日只有約200人出席大會，但是當日開票所點出的票數竟有570票，又引述居民投訴當時有區議員以教申請資助為名，實際是收授權票。

黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

3月23日，民建聯換屆後新領導層見記者，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬、副秘書長張琪騰、司庫莊惠明、監委會主席李聖潑。（何夏怡攝）

3月23日，民建聯換屆後新領導層見記者，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬、副秘書長張琪騰、司庫莊惠明、監委會主席李聖潑。（何夏怡攝）

要求黃碧嬌配合獨立委員會 陳克勤：如行為不當會處理

陳克勤被問到黃碧嬌一旦受邀出席聽證會作供，會否要求她配合出席；黃現時捲入宏福苑事件爭議，她擔任監察委員，會否擔心對監委會形象和公信力有影響？

3月23日，民建聯換屆後新領導層見記者，包括主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬、副秘書長張琪騰、司庫莊惠明、監委會主席李聖潑。（何夏怡攝）

陳克勤表示，對所有民建聯會員有明確要求，如果犯法絕不姑息。他指，見到獨立委員會要求黃碧嬌提供資料，有要求黃碧嬌全力配合委員會的工作，但由於調查正在進行，不方便作任何評論，如果調查結果發現有任何民建聯成員有不恰當行為，一定嚴肅處理、絕不姑息，會對相關人士作出處理。他強調民建聯的立場一如既往、從未改變。