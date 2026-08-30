施政報告．五年規劃｜立法會下月合併辯論　李慧琼：突顯兩者關連

行政長官李家超將於9月16日公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》及發表2026年《施政報告》，立法會已安排在10月7日至9日舉行會議，一連三日合併辯論，立法會主席李慧琼今日（8月30日）表示，這是立法會首次進行合併辯論，希望爭取比過往更多的時間讓議員討論，但仍待與行政長官敲定具體安排。



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去年9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會。（梁鵬威攝）

施政報告致謝議案10.7起一連三日辯論

立法會目前處於休會期，原定10月7日復會。李家超日前表示，李慧琼支持其建議，在9月16日舉行特別會議，以發表香港首份五年規劃及2026年度施政報告。立法會秘書處前日（8月28日）向全體議員發函交代相關安排，除了9月16日上午11時加開一次會議，翌日（9月17日）上午10時30分至中午12時還會舉行香港五年規劃及2026年施政報告行政長官 互動交流答問會。

至於2026年施政報告的致謝議案辯論將於10月7、8及9日的立法會會議舉行。屆时，政務司司長亦擬動議一項關於香港五年規劃的政府議案。立法會秘書處表示，鑒於香港五年規劃與施政報告息息相關，李慧琼接納接納行政當局的建議，指示就五年規劃議案及施政報告的致謝議案進行合併辯論。

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」。（立法會主席李慧琼FB）

李慧琼：爭取比以往更多時間讓議員綜合辯論

李慧琼今日出席活動時表示，這將是立法會第一次舉行合併辯論，「希望爭取比過去延長時間，讓議員有更多時間綜合辯論」，但具體的最後安排，有待與行政長官敲定實際時間。她指出，五年規劃與施政報告一併公布及辯論，有助於突顯兩者的關連性，讓公眾更明白兩份文件的具體內容。

特區政府在今年6月展開香港首份五年規劃公眾諮詢，其後宣布同步展開2026年施政報告諮詢。李家超多次表示，五年規劃是香港發展藍圖，屬策略性指導文件，對接國家整體發展戰略；《施政報告》則可視為五年規劃的年度報告，交代香港如何落實五年規劃及年度施政重點，兩者一脈相承。他又透露，香港首個五年規劃將參考內地不同城市做法，設立約20多個宏觀指標；施政報告則每年有100多個指標，並可要求政策局及部門就具體領域再訂定指標。

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李家超：五年規與施政報告同時公布 社會更容易理解

李家超上周三（8月26日）落區時宣布，將在9月16日同時公布香港首份五年規劃及發表本年度施政報告。他解釋，五年規劃與施政報告息息相關，惟公眾對五年規劃的理解始終不深，若兩份文件一併公布，社會將更容易理解政府如何落實規劃要求。他強調有關安排經細心思考，冀社會明白如何在五年令香港再創高峰。

兩大政策文件篇幅均數以萬計，據《香港01》了解，李家超在9月16日不會逐字完整宣讀，只會選擇要點發表。不過，由於兩份文件涵蓋範圍廣泛，預計仍需數小時才能完成。