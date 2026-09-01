黃碧嬌捲授權票爭議後「失蹤」　民政署：黃亦申缺席9.3及9.4會議

大埔區議會今日（1日）舉行大會，捲「離世授權票」爭議的民建聯區議員黃碧嬌繼早前因「身體不適」缺席大廈管理工作小組會議後，續因同一原因缺席大會會議、提振地區經濟專責工作小組會議。



民政總署回覆《香港01》查詢透露，除8月20日以及今日的會議，黃碧嬌亦已就9月3日及9月4日的多個委員會會議提交缺席通知書，以身體不適為由申請缺席。署方又指，如區議員有合理理由並獲批缺席會議，其未能出席會議的情況將不會計算在缺席率中。



2026年9月1日，大埔區議會舉行大會，民建聯區議員黃碧嬌缺席。大埔民政事務專員鍾慧婷表示，已得悉黃碧嬌缺席及收到其提供的醫生證明書。（林彥汛攝）

本身是黃碧嬌黨友的民建聯大埔支部主席、大埔區議員胡綽謙向《香港01》表示，今早開會才得悉黃碧嬌身體不適，暫時未掌握其情況。（林彥汛攝）

民政總署：黃碧嬌因身體不適缺席 已提交醫生紙

民政總署回覆《香港01》查詢表示，根據《大埔區議會常規》第64(1)條，議員若因身體不適而未能出席會議，可提出缺席申請。根據《區議員履職監察制度指引》第15段，如區議員有合理理由並獲批缺席會議，其未能出席會議的情況將不會計算在缺席率中。

署方指，黃碧嬌因身體不適，已就8月20日舉行的大廈管理工作小組會議，以及9月1日舉行的大埔區議會大會、提振地區經濟專責工作小組和地區設施及工程委員會會議申請缺席，並已提交有關的醫生證明書。上述會議成員皆同意其缺席申請。

至於將於9月3日舉行的社區參與及文化康樂委員會和交通運輸委員會會議，以及9月4日舉行的社會福利、房屋及發展規劃委員會和食物環境衞生委員會會議，署方透露，黃碧嬌亦已提交缺席通知書，表示因身體不適而申請缺席。相關會議將按《大埔區議會常規》處理有關缺席申請。

根據《大埔區議會常規》第79條，如委員會主席未能主持該委員會會議，則委員會的副主席須主持該會議。

黨友胡綽謙：據了解黃碧嬌目前未受邀接受調查

本身是黃碧嬌黨友的民建聯大埔支部主席、大埔區議員胡綽謙向《香港01》表示，今早開會才得悉黃碧嬌身體不適，暫時未掌握其情況。黃碧嬌自上月的小組會議已因病缺席，問到最近有沒有見過黃碧嬌，以及對方上一次是否因為傷風感冒而缺席小組會議。他指，最近未有見過黃碧嬌，因二人較少在開會以外接觸，而且對方亦沒有向他交代具體病況，但「（黃碧嬌）唔係傷風感冒」。

至於會否擔心黃碧嬌會因多次生病影響其區議會出席率，他稱指引已列明會議可同意缺席申請的理由，包括身體不適等。

就黃碧嬌捲「離世授權票」爭議，民政總署早前轉交相關執法部門作適當跟進。胡綽謙稱，事件已進入司法程序，不便評論。不過，據其了解黃碧嬌目前未受邀接受調查。被問到民建聯內部目前有否要求成員不再代收授權票。他指，黨內一向沒特別提醒，畢竟民建聯為一個政黨，主要工作是為處理居民投訴。

民建聯大埔南區議員黃碧嬌。（資料圖片/湯致遠攝）

《香港01》揭黃碧嬌團隊疑收離世授權票

《香港01》上月19日獨家報道，一份記錄民建聯大埔區議員、前法團顧問黃碧嬌收集授權票單位的檔案，揭有業主開會前已離世11個月卻「被授權」，懷疑有人冒簽涉嫌「偽造虛假文書」。大埔區議會大廈管理工作小組於翌日開會，自宏福苑火災後出席率100%全勤的成員黃碧嬌，未有現身開會。當時主席羅曉楓會上透露黃碧嬌因「身體不適」缺席會議。其黨友區議員胡綽謙隨即追問「係咪有醫生紙？」羅曉楓則確認收到「嬌姐」的醫生紙。

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會，民建聯區議員黃碧嬌缺席。大埔民政事務專員鍾慧婷表示，已得悉黃碧嬌缺席及收到其提供的醫生證明書。（林彥汛攝）

民政總署轉交執法部門跟進 民建聯：絕不容忍違法行為

報道刊出後，民政事務總署在上月26日表示，就個別傳媒有關宏福苑業主大會授權票事宜的報道，民政事務總署已留意到有關情況，並已轉交相關執法部門作適當跟進。到27日民建聯回覆《香港01》查詢時指由於政府已交執法部門作適當跟進，現階段不應有任何揣測，亦不作出回應。民建聯重申不會容忍任何違法行為，若有成員涉及違法，定必嚴肅及公允處理。

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會。圖中為本身是香港教育大學校董的大埔區議員李漢祥（白衣者）。（林彥汛攝）

區議會討論修訂《消防條例》 區議員關注權責不清

區議會大會上，亦討論保安局早前提出的修訂《消防條例》，建議新增關閉主要消防裝置的預先審批機制，倘註冊承辦商需要關閉消防裝置，並在晚上11時至翌日上午7時期間停運逾4小時，必須事先向消防處申請批准。當局又建議新增干擾消防裝置的罪行，如任何人蓄意或罔顧後果地誤用或干擾消防裝置，即屬犯罪。修例亦大幅提高最高罰則，包括若責任人未保持消防裝置時刻可有效操作，罰款從5萬元增至50萬元，加幅達9倍。

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會。圖中為本身是香港教育大學校董的大埔區議員李漢祥（白衣者）。（王海圖攝）

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會。圖中為本身是香港教育大學校董的大埔區議員李漢祥（白衣者）。（王海圖攝）

區議員李漢祥提到，在宏褔苑大火中，曾有人多次投訴有工人食煙，並轉介相關部門，然而「最後無咗件事」，關注因權責不清而導致此次大火的原因，能否藉修例或其他方法處理。他又問到，日後若有部分與消防處有關，但又非消防職責的防火責，例如後樓梯「生口」、棚網安全等問題，消防處如何做好「兜底」責任。

2026年9月1日，大埔區議會舉行大會。圖中為消防區長(法例修訂工作組)羅永俊。（王海圖攝）

消防處：會確保其他部門處理投訴後才會離場

消防區長(法例修訂工作組)羅永俊回覆稱，是次修例主要針對整體消防安全性的提升，並非單針對大維修。不過，處方近日已與不同部門成立投訴機制，消防處在轉介個案會跟繼續跟進投訴，確保其他部門完成處理才會離場。